Ключевые моменты:

Конфликт произошел из-за того, что 12-летняя Валерия заступилась за подругу, которую оскорбляла 17-летняя десятиклассница.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нанесении легких телесных повреждений.

Пострадавшая девочка уже неделю находится в больнице, ее состояние ухудшалось, но медики планируют выписку.

Вторая сторона конфликта подала встречное заявление, обвинив мать пострадавшей в нападении.

По словам матери пострадавшей Альвины Юлишенко, ее дочь сделала замечание 17-летней Ольге, которая публично унижала другую девочку. В ответ старшеклассница повалила Валерию на землю, била ногами, а затем намотала ее волосы на руку и начала бить головой об асфальт. Разница в весе между участницами конфликта составляет около 20 килограммов. Отец пострадавшей девочки сейчас служит в ВСУ на харьковском направлении после ранения.

Мать девочки отмечает, что состояние дочери в больнице временно ухудшалось – ребенок даже не узнавал маму, что врачи связали с побочной реакцией на лекарства. При этом женщина выразила недовольство тем, что судмедэксперт до сих пор не зафиксировал травмы. Также противоположная сторона подала встречное заявление в полицию, утверждая, что Альвина Юлишенко сама избила 17-летнюю Ольгу. Мать пострадавшей это отрицает и говорит, что медики не нашли у нее следов применения силы.

Семья также имеет претензии к руководству лицея. Администрация заявила, что сама драка не попала в объектив камер видеонаблюдения. При этом запись, на которой видно, как травмированную Валерию ведут под руки, родителям не выдали.

Директор лицея №3 Жанна Капкина отказалась комментировать инцидент журналистам, сославшись на тайну следствия. Начальник областного департамента образования Александр Лончак сообщил, что на данный момент не владеет информацией об этом происшествии. Расследование дела продолжается.

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Источник: Думская