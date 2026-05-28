Ключевые моменты:

В центре Одессы произошел конфликт между иностранцами и мужчиной из-за футболки с символикой «КГБ СССР».

Иностранцы резко отреагировали на одежду и сделали мужчине замечание.

Один из участников конфликта снимал происходящее на видео и эмоционально комментировал ситуацию.

После словесной перепалки мужчина ушел, а иностранцы заявили: «Одесса – это Украина».

Этим курьезным и одновременно жестким видеороликом поделилась у себя в «Фейсбуке» одесская журналистка и общественная деятельница Зоя Казанжи.

«Если бы кто-то вам это рассказал, вы вряд ли бы поверили. В Одессе два британца встретили местного придурка в футболке с надписью «КГБ СССР». Что было дальше – смотрите видео, снятое одним из парней, Марком», – прокомментировала общественница.

Как видно на кадрах, один из иностранцев сразу перешел на повышенные тона, заметив на прохожем аббревиатуру советской спецструктуры.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика:

«Ты что, сумасшедший? У нас война, люди гибнут, а ты ходишь в футболке КГБ?!», – таков примерный перевод эмоциональной тирады британца.

Помимо этого, британец (он же и снимал весь процесс на видео) несколько раз выкрикнул легендарную кричалку «Путин ху*ло».

Его друг (другие источники пишут, что он – из Южной Кореи) в футболке с надписью «Доброго вечора, ми з України» и украинским флагом вел себя менее активно, однако поддерживал своего британского товарища.

Владелец «ватной» футболки попытался что-то отвечать на русском языке, в частности выкрикивал нецензурные выражения, в ответ иностранец послал его в Москву.

Словесная стычка закончилась тем, что мужчина в скандальной футболке просто пошел дальше по своим делам, иностранцы повернули камерой на себя и сказали: «Одесса – это Украина. Слава Украине! Героям слава!».

