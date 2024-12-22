Смерть леопарда в Одессе: директора зоопарков объяснили, почему зверя не могли усыпить

Соответствующее заявление директоров украинских зоопарков, входящих в АЗУ, было обнародовано сегодня, 22 декабря, на сайте организации.

Как сказано в обращении, в настоящее время в средствах массовой информации и социальных сетях распространяется волна некомпетентных и одновременно эмоциональных суждений об инциденте в Одесском зоопарке 21 декабря 2024 года.

«В этот день два работника зоопарка проводили уборку в вольере леопарда. Из-за грубых нарушений правил техники безопасности один из работников в результате нападения хищника получил многочисленные травмы. Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь. Угроза жизни человека отсутствует»,

– напоминают в АЗУ.

Как отмечается, в такой ситуации леопард смог выбраться из вольера на территорию зоопарка, но попытки усыпить животное результата не дали. И возникла угроза, что леопард может выбраться с территории зоопарка на городские улицы.

Как отмечается в заявлении, зоопарки Украины уже давно не располагают быстродействующими транквилизаторами, которые крайне необходимы в критических ситуациях.

«В сложившихся обстоятельствах работники полиции приняли единственно правильное решение – обезвредить животное, которое несло большую опасность людям»,

– добавили в АЗУ.

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При этом в организации выразили всестороннюю и безоговорочную поддержку коллегам из Одессы и призвали сотрудников СМИ и общественность «воздержаться от непрофессиональных, оценочных суждений по поводу произошедшего в Одесском зоопарке».

«Для нас всех этот инцидент является еще одним жестким напоминанием о необходимости безоговорочного соблюдения правил техники безопасности. И работникам, и посетителям необходимо отдавать себе отчет, что зоопарк всегда будет местом повышенной опасности. Животные, содержащиеся в зоопарках, сохраняют все физиологические и поведенческие реакции диких животных»,

– сказано в тексте обращения директоров украинских зоопарков.

Заявление директоров зоопарков-членов АЗУ подписали:

Владимир Топчий, Председатель правления АЗУ, директор Николаевского зоопарка;

Евгений Ван, директор Черкасского городского зоологического парка «Рошен»;

Людмила Денисенко, директор Луцкого зоопарка;

Олег Павлюк, директор Ровенского зоопарка;

Дмитрий Ткачев, директор BION Terrarium Center;

Сергей Костив, директор зоопарка «Лимпопо»;

Виталий Ильченко, директор Экопарка «Ковалівка»;

Наталья Бондарь, директор Биопарка «Золотой фазан»;

Кристина Момот, директор Биопарка (Одесса).

Стоит отметить, что ранее представители зоозащитной организации UAnimals потребовали расследования происшествия и выяснить, почему леопарда не погрузили в сон, применив соответствующие транквилизаторы, а также проверить, соблюдаются ли в зоопарке все необходимые меры безопасности.