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Смерть леопарда в Одессе: директора зоопарков объяснили, почему зверя не могли усыпить

Смерть леопарда в Одессе: директора зоопарков объяснили, почему зверя не могли усыпить

Инцидент в Одесском зоопарке, в результате которого серьезно пострадал работник заведения и погиб редкий дальневосточный леопард, вызвал большой общественный резонанс. И многие как зоощащитники, так и рядовые одесситы задаются вопросом: зачем напавшего на человека зверя необходимо было убивать и почему его не обезвредили, усыпив специальными иньекциями? Ситуацию прокомментировали в Ассоциации Зоопарков Украины (АЗУ).

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Соответствующее заявление директоров украинских зоопарков, входящих в АЗУ, было обнародовано сегодня, 22 декабря, на сайте организации.

Как сказано в обращении, в настоящее время в средствах массовой информации и социальных сетях распространяется волна некомпетентных и одновременно эмоциональных суждений об инциденте в Одесском зоопарке 21 декабря 2024 года.

«В этот день два работника зоопарка проводили уборку в вольере леопарда. Из-за грубых нарушений правил техники безопасности один из работников в результате нападения хищника получил многочисленные травмы. Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь. Угроза жизни человека отсутствует»,

– напоминают в АЗУ.

Как отмечается, в такой ситуации леопард смог выбраться из вольера на территорию зоопарка, но попытки усыпить животное результата не дали. И возникла угроза, что леопард может выбраться с территории зоопарка на городские улицы.

Как отмечается в заявлении, зоопарки Украины уже давно не располагают быстродействующими транквилизаторами, которые крайне необходимы в критических ситуациях.

«В сложившихся обстоятельствах работники полиции приняли единственно правильное решение – обезвредить животное, которое несло большую опасность людям»,

– добавили в АЗУ.

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При этом в организации выразили всестороннюю и безоговорочную поддержку коллегам из Одессы и призвали сотрудников СМИ и общественность «воздержаться от непрофессиональных, оценочных суждений по поводу произошедшего в Одесском зоопарке».

«Для нас всех этот инцидент является еще одним жестким напоминанием о необходимости безоговорочного соблюдения правил техники безопасности. И работникам, и посетителям необходимо отдавать себе отчет, что зоопарк всегда будет местом повышенной опасности. Животные, содержащиеся в зоопарках, сохраняют все физиологические и поведенческие реакции диких животных»,

– сказано в тексте обращения директоров украинских зоопарков.

Заявление директоров зоопарков-членов АЗУ подписали:

  • Владимир Топчий, Председатель правления АЗУ, директор Николаевского зоопарка;
  • Евгений Ван, директор Черкасского городского зоологического парка «Рошен»;
  • Людмила Денисенко, директор Луцкого зоопарка;
  • Олег Павлюк, директор Ровенского зоопарка;
  • Дмитрий Ткачев, директор BION Terrarium Center;
  • Сергей Костив, директор зоопарка «Лимпопо»;
  • Виталий Ильченко, директор Экопарка «Ковалівка»;
  • Наталья Бондарь, директор Биопарка «Золотой фазан»;
  • Кристина Момот, директор Биопарка (Одесса).

Стоит отметить, что ранее представители зоозащитной организации UAnimals потребовали расследования происшествия и выяснить, почему леопарда не погрузили в сон, применив соответствующие транквилизаторы, а также проверить, соблюдаются ли в зоопарке все необходимые меры безопасности.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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