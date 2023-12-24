Памятник Пушкину на Думской в Одессе: убрать нельзя оставить?

Об этом сообщил накануне на брифинге историк и экскурсовод Андрей Дембицкий.

По его словам, в Одесском городском совете до сих пор утверждают, что убирать бюст Пушкина с Приморского бульвара пока неуместно, аргументируя это тем, что поэт долгое время жил в Одессе и внес культурный вклад в развитие города.

В то же время в топонимической комиссии рекомендуют убрать «тень Пушкина» на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской.

Также историк сообщил о намерении переименовать сквер Пушкина в сквер Розы ветров.

«Я уверен, что большинство одесситов даже не знают, где этот сквер находится. А это площадь у железнодорожного вокзала, где заканчивается собственно улица Пушкинская»,

– сказал Андрей Дембицкий.

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При этом, по словам члена топонимической комиссии, историка Александра Бабича, все решения носят рекомендательный характер.

«По процедуре, после того как мы рекомендуем, проводятся общественные слушания, а затем сессия городского совета. Основные вопросы, которые нами были рассмотрены, – это лишение имперских названий и названий, связанных с советским режимом»,

– пояснил Бабич.

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