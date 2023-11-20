Пушкин в Одессе: от символа Евромайдана до маркера «русского мира»

Об этом напомнил одесский журналист и шахматист Михаил Голубев. На своей странице в facebook он опубликовал скриншот сообщения с призывом всем сторонникам евроинтеграции Украины собраться 22 ноября 2013 года возле памятника Пушкину на Приморском бульваре.

По его словам, место было выбрано сознательно. Что подтверждает и текст листовки, на которой был изображен профиль поэта Александра Пушкина и размещена его цитата об Одессе: “Здесь все Европой дышит, веет…”.

На этом история “евромайдановца” Пушкина не окончилась. Хотя митинги вскоре переехали к памятнику Дюку де Ришелье, выступающие за курс Украины в Евросоюз использовали баннер с изображением поэта и этой его цитатой во время своих выступлений.

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Сейчас же, десятилетие спустя, мнения украинских патриотов о поэте разделились. Часть по-прежнему считает его “певцом свободы”, либералом и сторонником европейских ценностей.

Другие же пересмотрели свое отношение к Пушкину, считают теперь его прислужником российской имперской идеологии а любые упоминания о нем — метками “русского мира”.

“Одесская Жизнь”, со своей стороны, продолжает исследовать как роль личности Пушкина в истории города, так и Пушкина как часть городской среды, которая воплощается в архитектуре, памятниках, объектах искусства и топонимике.

Впереди будут еще публикации на эту тему.

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Справка

Евромайдан — это массовые акции протеста, которые проходили в Украине с 21 ноября 2013 года по февраль 2014 года. Эти протесты начались после того, как украинское правительство объявило о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Целью протестов было подписание этого соглашения. Выступления переросли в Революцию Достоинства, в результате которой произошла смена власти в Украине, президент Виктор Янукович был отстранен от должности, были проведены досрочные президентские выборы. Евромайдан достиг своей цели — договор об ассоциации с ЕС был подписан.