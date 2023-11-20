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Пушкин в Одессе: от символа Евромайдана до маркера «русского мира»

Пушкин в Одессе: от символа Евромайдана до маркера «русского мира»

Часть патриотической украинской общественности сейчас настаивает на том, чтобы стереть поэта Александра Пушкина из истории и топонимики города. Парадоксальность ситуации в том, что 10 лет назад эти же люди выбрали Пушкина символом одесского Евромайдана.

Об этом напомнил одесский журналист и шахматист Михаил Голубев. На своей странице в facebook он опубликовал скриншот сообщения с призывом всем сторонникам евроинтеграции Украины собраться 22 ноября 2013 года возле памятника Пушкину на Приморском бульваре. 

афиша о митинге евромайдана

Первый митинг одесского Евромайдана прошел 22 ноября 2014 года возле памятника Пушкину. На афише — цитата из поэта и его профиль / Скриншот со страницы Михаила Голубева в ФБ.

По его словам, место было выбрано сознательно. Что подтверждает и текст листовки, на которой был изображен профиль поэта Александра Пушкина и размещена его цитата об Одессе: “Здесь все Европой дышит, веет…”.

На этом история “евромайдановца” Пушкина не окончилась. Хотя митинги вскоре переехали к памятнику Дюку де Ришелье, выступающие за курс Украины в Евросоюз использовали баннер с изображением поэта и этой его цитатой во время своих выступлений.  

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Сейчас же, десятилетие спустя, мнения украинских патриотов о поэте разделились. Часть по-прежнему считает его “певцом свободы”, либералом и сторонником европейских ценностей. 

Другие же пересмотрели свое отношение к Пушкину, считают теперь его прислужником российской имперской идеологии а любые упоминания о нем — метками “русского мира”.

Андрей Юсов был одним из организаторов Евромайдана в Одессе. Сейчас работает спикером в Главном управлении разведки ВСУ / Фото со страницы Андрея Юсова в ФБ.

Сергей Гуцалюк — активист одесского Евромайдана. Сейчас возглавняет региональное отделение Института национальной памяти / Фото со страницы Михаила Голубева в ФБ.

“Одесская Жизнь”, со своей стороны, продолжает исследовать как роль личности Пушкина в истории города, так и Пушкина как часть городской среды, которая воплощается в архитектуре, памятниках, объектах искусства и топонимике.

Впереди будут еще публикации на эту тему. 

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Справка

Евромайдан — это массовые акции протеста, которые проходили в Украине с 21 ноября 2013 года по февраль 2014 года. Эти протесты начались после того, как украинское правительство объявило о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 

Целью протестов было подписание этого соглашения. Выступления переросли в Революцию Достоинства, в результате которой произошла смена власти в Украине, президент Виктор Янукович был отстранен от должности, были проведены досрочные президентские выборы. Евромайдан достиг своей цели — договор об ассоциации с ЕС был подписан.

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