Убрать орден Ленина, памятник Пушкину и его тень: в Одессе продолжается декоммунизация

Решение членами комиссии было принято на сегодняшнем заседании, 18 декабря.

За рекомендации историко-топонимической комиссии депутаты Одесского городского совета будут голосовать уже на ближайшей сессии.

Кроме памятника Пушкину на ул. Пушкинской, члены комиссии также рекомендуют убрать “тень Пушкина” на пересечении улиц Дерибасовская и Ришельевская.

Декоммунизация также дошла до большого изображения ордена Ленина на постаменте стелы на площади 10-го Апреля. Члены комиссии выступили за декоммунизацию объекта, поскольку считают его неуместным.

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Во время заседания комиссии сообщили, что памятник Пушкину согласился «приютить» у себя во дворе сотрудники Литературно-мемориального музея А.Пушкина, рядом с которым памятник и стоит. Также памятник может отправиться и в одесский литературный музей, если этого захочет музей.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала где в Одессе можно встретить Пушкина — памятники, таблички, мемориальная доска, бюсты, барельефы и многое другое. А также улица, сквер и учебное заведение.