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Запланированные «пушкинские чтения» в Одессе отменили: одесситы против (видео)

Запланированные «пушкинские чтения» в Одессе отменили: одесситы против (видео)

Несколько дней назад одесская активистка и писательница Екатерина Богачинская изложила на своей странице анонс мероприятия, посвященный Пушкину. Но по недоразумению с одесситами и вызову в СБУ отменила мероприятие.

Об этом она сообщила на своей facebook-странице.

Мероприятие, или «Литературный фестиваль имени Александра Пушкина«, как его назвала Богачинская, должно было состояться в воскресенье 26 ноября, возле памятника Пушкину на Думской площади.

Онлайн-афишу мероприятия быстро распространяли в соцсетях — или понравилось мероприятие, или ошибка в тексте афиши не давала покоя. Но одесситы быстро начали реагировать на анонс фестиваля.

афіша пушкінських читань

Как писала Богачинская в своих соцсетях, проведение фестиваля должно доказать, что культура не знает границ и выходит за пределы национальных ограничений. Но встретила критику и хейт в свой адрес.

Более того, писательница планировала сделать эти чтения не одноразовой акцией, а еженедельным «паломничеством» у памятника российскому поэту.

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Целью ее инициативы было объединение людей и их поощрение к содержательным дискуссиям и чтению эссе, посвященных поэту.

Но одесситов это возмутило. И они обратились в полицию и СБУ с критикой Екатерины за прославление деятелей-выходцев из россии, которая сегодня ракетными и дроновыми ударами уничтожает Украину, в том числе и Одессу.

Она же в свою очередь, горожан с активной общественной позицией, назвала булгаковским персонажем «Шариковыми».

цитата Богачинської

Но СБУ таки пригласила Екатерину «на свидание», после которого Екатерина публично извинилась и сказала, что если бы знала, что ее инициатива приведет к такому количеству недовольных людей, то не анонсировала бы ее.

Также писательница подчеркнула, что до окончания войны не будет организовывать подобные мероприятия.

Напомним, 18 ноября 2023 года памятник Пушкину на Думской площади в Одессе облили красной краской. Устроил такой «перформанс» местный художник Ярослав Войцеховский.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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