Новости Одессы и Одесской области

Когда в Одессе появилось первое масонское общество

Когда в Одессе появилось первое масонское общество

Первое масонское общество в Одессе появилось 24 декабря 1817 года. В тот день была открыта масонская ложа шотландского обряда «Понт Эвксинский». Во главе ее стоял градоначальник Одессы граф Ланжерон.

Как раз в то время, когда открылась ложа «Понт Эвксинский», в Одессе начался расцвет масонского движения, а эта ложа стала одной из самых крупных и самых многочисленных во всей империи. В нее входили более 180 человек, или, как они называли сами себя, «братьев». Чтобы получить масонскую степень, нужно было пройти все ступеньки служебной лестницы: от ученика и подмастерья до мастера. Когда в члены ложи принимали нового «брата», собрания проходили в строгой тайне. Кстати сказать, желающих быть посвященными в тайны масонства в Одессе обнаружилось немало.

Масонами были многие основатели и архитекторы Одессы, и при строительстве зданий они оставляли для потомков тайные знаки — символы и атрибуты масонства. До нынешних времен сохранились не все здания, но если внимательно присмотреться, то можно без труда обнаружить символику масонства на самых старых домах в городе. 

символ масонов в Одессе

символ масонов в Одессе

Символика масонов говорит сама за себя, но самое пикантное то, что основными ее символами были серп и молот. Кроме того, масоны использовали циркуль и угольник, пятиконечную звезду и «всевидящее око». Также в масонской архитектуре можно увидеть меч, боевую секиру, корону, ключ, фонарь, крест, петлю, лестницу и птиц — орла и пеликана. 

Масонские ложи, как и другие тайные общества, были запрещены. Во время собраний власти устраивали обыски и облавы, но у членов ложи всегда был готов путь к отступлению. Помещения, где проводили собрания, имели выход в катакомбы, поэтому участникам тайного общества всегда удавалось скрыться.

Среди известных одесситов масонами были: Иосиф де Рибас, инженер Франц де Волан, негоцианты Маврокордато, Маразли, Ралли, Родоканаки, а также знаменитый архитектор Александр Бернардацци.

Источники: proza.ru, 048.ua

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