Как я был Пушкиным: одесский двойник поэта рассказал, как ему живется теперь

Как я стал гидом

Я родился и вырос в Каменце Подольском. Окончил там строительный техникум и в середине девяностых поступил в Одесский строительный институт (сейчас это Одесская государственная академия строительства и архитектуры).

Каменец-Подольский, очень старый, исторически наполненный город, и поэтому интерес к истории был всегда — я даже хотел вступать на истфак. А когда попал в Одессу, так или иначе прикоснулся к истории этого города. Мы же, по сути, живем архитектурно в XIX веке. Мы этого иногда не замечаем, потому что привыкли. Но мы живем среди балясины, мансард, Атлант и Кариатид. Здесь на домах таблички с именами архитекторов, на балконах и на решетке ворот годы постройки, гербы, инициалы владельцев. И это не может не вызывать интереса у человека, обучающегося в строительном. Ну, по крайней мере, я так понимаю и меня искренне удивляет. когда люди проходят мимо этого и замечают это, и, наверное, это и определило мой интерес к краеведению. Когда я понял, что этот интерес нужно насыщать информацией, структурировать ее и потихоньку уже делать это профессией, я пошел учиться на курсы в Одесское бюро экскурсий и путешествий.

Пушкиным я стал случайно

Как-то я решил сменить прическу и моя мастерица предложила мне отрастить волосы, чтобы потом поработать над формой. Когда через несколько месяцев я вернулся, она сказала, что вот, образ готов, даже переделывать ничего не нужно. Я смотрел на себя в зеркало и понимал, что со мной происходит определенная трансформация. В то время я уже работал экскурсоводом и этот внезапный образ Пушкина органично встроился в мою жизнь.

Как-то моя знакомая тоже экскурсовод и работница Одесского литмузея предложила мне принять участие в Ночи музеев. Она спросила, успею ли я через пару дней выучить Евгения Онегина. Я выучил. Таким образом, я завел себе еще и костюмом Пушкина и весь образ сложился как пазл.

Смотри, Пушкин пошел!

За пару лет активной работы Пушкиным мои друзья и знакомые стали хранить мой номер в телефонах исключительно под этим именем. Меня начали узнавать на улицах, были и комические ситуации.

Помню, после работы, вечером иду по Дерибасовской. Передо мной идут два молодых человека и между собой о чем-то разговаривают. Они уходят очень медленно. Я их обхожу на несколько метров и слышу оклик, Александр Сергеевич! Я возвращаюсь, здороваюсь. И друг другу говорит: а я тебе говорил, он отзовется! То есть они шли и между собой спорили, отзовусь я или нет. И так дошло до того, что я начал откликаться на Александра Сергеевича. А на улице я часто слышал «Ой, смотри, Пушкин пошел!»

Пушкин на довольно продолжительное время у нас снесен российской ракетой

Да, этот образ был и он пошел. И не то чтобы Пушкин полностью исчез из жизни. Так или иначе, как часть экскурсии, он упоминается среди других как один из литераторов, уделивший внимание Одессе. У которого в произведениях наш город отозвался в таком ключе, в котором он его увидел.

Популяризировать или настаивать на этом образе, учитывая, что у нас Евгений Онегин плавно уходит из жизни и из школьной программы я уже никогда не буду. Молодёжь изучает и читает другую литературу. А Пушкин, думаю, на довольно продолжительное время у нас снесен российскими ракетами. Лично я себе Пушкина не запрещаю, но он в моем понимании перешел в разряд что-то вроде порнографии – для осознанного и личного потребления совершеннолетних лиц.

Мне не жалко прощаться с Пушкиным. Лично я ощущаю определенную ответственность за то, что я этот образ популяризировал. Ведь десять лет подряд, играя Пушкина на экскурсиях на массовых мероприятиях, я так или иначе, но делал на этом акцент. И в какой-то мере так или иначе популяризировал саму идею, с которой Пушкин был сюда внедрен. Теперь я на себе ощущаю определенную ответственность за популяризацию здесь русского мира и мифа.

Что не так с Пушкиным?

Вообще в то время имя Пушкина было известно только аристократии и то, не всей. На слуху тогда были Баратынский, Жуковский. Пушкин – это поэт светских салонов с очень ограниченной аудиторией. После смерти, о нем вообще забыли и только спустя несколько десятков лет царские идеологи решили сделать из него икону. В то время уже были изданы Валуевский и Эмский указы по украинскому языку. Подобные репрессии подвергаются другим языкам, территории которых входят в Российскую империю. Пушкиным начинают заменять национальных поэтов, пишущих на родных языках. Его вводят в школьную программу, издают большими тиражами. Памятники поэту появляются во многих городах, никак не связанных с его биографией Ужгороде, Мукачево, Тернополе, Харькове, в каждом городе Украины… Например, в моем родном Каменце-Подольске, к которому Пушкин не имеет ни одного отношение, был Пушкинский дом на улице Пушкина, который в советское время потом стал просто домом культуры.

Что касается тезиса о превознесении Одессы в его стихах, то я считаю, это значение несколько преувеличено. Пушкин очень поверхно описал город. Его можно сравнить с современным тревелом блоггером, который рассказал о городе в модном к тому времени произведении. Гораздо больше мы узнаем о жизни города из писем и дневников поэта.

Кто вместо Пушкина?

Пушкин не единственный, кто описывал Одессу. Если братья 19 века, то более основательно и интересно о городе писал польский писатель Юзеф Крашевский. Его имя стоит рядом с Мицкевичем. «Воспоминания об Одессе, Эдисане и Буджаке» были изданы в 1845 году и только в 2019 переведены российской одесситкой Стелой Михайловой.

Среди других, кто писал об Одессе – Леся Украинка, Николай Кулиш, Юрий Яновский, Нечуй-Левицкий. Их имена и произведения не так известны к сожалению, как Пушкина, Достоевского, Толстого. Но люди, которые учились, уже в современной украинской школе их знают. Я включаю в свои экскурсии по литературной Одессе их имена и молодежь понимает о ком я говорю, и это прекрасно!

Фото: из личного архива Андрея Дембицкого