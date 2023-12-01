Одесса на войне: вопросы к Пушкину (фоторепортаж)

Но не только с ним: напомним тех памятников, памятных мест и многое другое, связанное с Пушкиным, в Одессе очень много.

В круглом столе приняли участие филолог, представитель уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк, юрист Артем Карташов, историк, экскурсовод Игорь Мозговой, журналист Леонид Штекель.

Идеологема и часть мифа

— Пушкин и для Украины, и для Одессы уже давно перерос из поэта, писателя в идеологему, часть мифа российской империи. И это мы уже говорим в контексте национальной безопасности для нашего города. Мы можем очень долго разбирать творчество Пушкина; филология — не точная наука, трактовка творчества писателя может быть разной. Но сегодня мы говорим о Пушкине как о части великого имперского мифа. В Одессе в свое время побывало множество художников, поэтов, писателей. Но ведь только Пушкину посвящен целый тотем — это и памятники, и название улицы и не только улицы; многочисленные истории и легенды, связанные с пребыванием его в Одессе, — считает Ярослава Витко-Присяжнюк.

Ярослава напоминает: об Одессе писал не только Пушкин. Здесь жил и работал Адам Мицкевич, например.

— Леся Украинка приезжала в Одессу много раз, ее поэзия связана и с нашим городом, и с Одесской областью. Но почему-то об этом знают единицы… Вот и нужно задуматься: а почему так упорно распространялась именно тема «Пушкин в Одессе»? Вообще, почему годами замалчивалась тема украинской культуры в Одессе — в отличие от Одессы в контексте русской культуры?

Сейчас никто не развивает культуру

Совсем иное мнение высказал Леонид Штекель:

— Если Одесса — западная цивилизация, то следует исходить из того, что мораль выше идеи, а из выступления Ярославы Витко-Присяжнюк я услышал наоборот — идея выше морали. Есть принципы, которые нельзя нарушать. Кто выступает против того, чтобы в Одессе был памятник в честь Леси Украинки? Никто… Мы сейчас стоим перед ситуацией, когда вообще никто не развивает культуру. А ту, что есть — пытаемся забить ногами. Если человек взывает «Долой Пушкина!», то он пришел разрушать… Мы это уже видели когда-то. Пушкин был разным. Я не его поклонник и не его ненавистник. Но он интересный литератор, он многое сделал, рано умер… Пытаться кого-то вырвать из общей культуры приведет к одному — культуры не будет вовсе. И еще. Я вообще не вижу в Одессе никакого роста культуры. Так что же получается? Одну культуру мы уничтожаем, а новая не появляется. Моя позиция такова: Пушкин — гениальный литератор, его роль в Одессе связана не с российской империей. Во второй половине девятнадцатого столетия начался культ Пушкина. Памятник ему в нашем городе появился наперекор имперским властям… Он даже стоит спиной к Думе.

В ходе дискуссии Леонид Штекель высказал мнение, что «вся эта кампания об имперских символах неуместна, потому что сейчас время переводить государство на военные рельсы». Что же касается памятников, то он выступал за установку памятника демонтированной Екатерине. Считал, что это символ Одессы девятнадцатого столетия, а это были лучшие годы для нашего города.

— И вообще, это был не монархический памятник. Монархические памятники устанавливались следующим образом: император обязательно должен быть на коне. Она же не была на коне, так что это не имперский памятник, — считает Леонид Штекель, который в своем выступлении также подчеркнул, что «Одесса превратилась в дико бескультурный город».

Когда памятник становится оружием

Артем Карташов напомнил, что сейчас Украина проходит особый путь эволюции. И памятник Пушкину в Одессе россией сейчас используется как оружие:

— Все просто. В Одессе много памятников русским деятелям. И по мнению страны-агрессора — это «русский город». Вот это и есть оружие агрессора. В свое время империей намеренно создавалась параллельная история. Памятник Пушкину – это как маркер российской империи. И этот маркер сработал. Да, конечно, до полномасштабного вторжения памятники Пушкину воспринимались многими совсем иначе. Но надо понять: после 24 февраля 2022 года изменилось все! Памятники Пушкину, все что названо в его честь, служат оружием замедленного действия. Во-вторых, это магнит, чтобы показать россии, что ее здесь ждут. Мол, да, у нас сейчас война, но вот, смотрите, у нас есть и нечто общее. Здесь и Пушкин, и Воронцов, и Екатерина. Мы сейчас ощущаем на себе, как работает это оружие. Поэтому я очень рад, что на уровне украинского парламента, на уровне значительной части общества, вопрос уже не стоит «демонтировать или не демонтировать». Вопрос стоит так: «Что с ним делать дальше?». Есть предложение перенести его в музей. Конечно, если одесские власти решат этот вопрос согласно требованиям Закона Украины «О деколонизации» («Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии»)…

Артем Карташов добавил, что на бытовом уровне каждый этот вопрос решает по-своему. Нравится творчество Пушкина? Читайте, изучайте…

А еще спикер напомнил, что с 1991 года россия так или иначе и идеологически и культурно давила на Украину. И к чему это привело?

— Существование на территории Украины любых российских маркеров — угроза национальной безопасности, — уверен Артем.

Памятники уместные и неуместные

Игорь Мозговой напомнил Леониду Штекелю, что памятник Пушкину не устанавливали спиной к Думе, потому что в то время в этом здании находилась Биржа.

— Говорят, что в Одессе мало памятников, связанных с украинскими деятелями. А кто мешал за тридцать лет поставить им памятники? А почему памятник Ивану Франко вызывает так много вопросов с эстетической точки зрения? Да и не только Франко… Как экскурсовод могу сказать, что о памятнике Пушкину задают всегда много вопросов, особенно о его одесском периоде…

Игорь также считает:

— Я понимаю, почему во Львове неуместен памятник Пушкину, понимаю, почему в Киеве его демонтировали. Но почему мы должны сносить наши памятники (кстати, сколько еще нам их придется снести?) только потому, что в москве в кремле сидит какой-то маразматик? Это ведь история нашего города. Можно ли ее вычеркнуть? На этот памятник деньги собирали одесситы. А теперь мы должны закрыть его в музеях, в которые никто не ходит?.. И мне очень интересно, где и когда мы остановимся?..

Пора жить по-взрослому

Ярослава Витко-Присяжнюк напомнила, что все процессы не проходят сами собой. Памятник Екатерине устанавливали с лозунгом: «Вот плохие большевики ее снесли, а мы, такие хорошие, ее восстановим, потому что так будет справедливо».

— Установку памятника Леси Украинке безуспешно лоббировала одесская «Просвита». Много лет, кстати… Теперь к теме, ради которой мы собрались. Мы можем сколько угодно дискутировать о творчестве Пушкина и его вкладе в русскую национальную литературу… Но мы сейчас живем в стране, которая воюет с россией, на которую напала россия. Может, и дискутировать будем с этой точки зрения? А еще с точки зрения неоколонизационной политики россии, которую она проводила по отношению к Украине с 90-х годов — в том числе в сфере культуры. Одесса планировалась как столица российского проекта «новороссия», на что вкладывались немалые средства из россии. Пушкин — это маркер «русского мира». Поэтому мы до сих пор слышим от страны-агрессора о том, что Одесса — русский город, и россия должна вернуть город в свое лоно. Так, может, пора избавиться от этих маркеров?

Артем Карташов уверен: да, деньги на памятник Пушкину собирали одесситы, да, это страница нашей истории:

— А если это история, то место памятника в музее. Пусть люди приходят, если их это интересует, слушают специалистов, делают выводы. А вот сам памятник не может оставаться в публичном пространстве… А на вопрос «что мешало за 30 лет независимости установить памятник Леси Украинке», почему вы его не зададите себе? Сейчас мы все должны задавать такие вопросы.

Что касается «вместо деколонизации перейти на военные рельсы», то Артем уверен, что деколонизация никак не может мешать этому процессу. Это только одно из направлений государственной политики во время военного положения.

— За слоем «великой русской культуры» мы забыли, что в Одессе были другие большие личности. Действительно, мы были оккупированы очень долгое время. Да, действительно, за «пушкинскими чтениями» мы забыли о своем. Но ведь теперь другие времена. Пора уже попрощаться с детством и брать ответственность на себя. Пора жить по-взрослому, искать собственную идентичность. Никто не поведет нас за ручку к нашей Победы. Потому что государство — это мы!

Фото: Мария Котова