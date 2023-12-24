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Пам’ятник Пушкіну на Думській в Одесі: прибрати не можна залишити?

Пам’ятник Пушкіну на Думській в Одесі: прибрати не можна залишити?

Історико-топонімічна комісія рекомендує не зносити пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну на Приморському бульварі в Одесі, а також не перейменовувати вулицю Пушкінську в Одесі. Однак історики виступили за перейменування однойменного скверу та перенесення ще одного пам’ятника Пушкіну на Літературний музей.

Про це повідомив напередодні на брифінгу історик і екскурсовод Андрій Дембіцький.

За його словами, в Одеській міській раді досі стверджують, що прибирати погруддя Пушкіна з Приморського бульвару поки недоречно, аргументуючи це тим, що поет тривалий час жив в Одесі і зробив культурний внесок у розвиток міста.

У той же час у топонімічній комісії рекомендують прибрати «тінь Пушкіна» на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.

Також історик повідомив про намір перейменувати сквер Пушкіна на сквер Троянди вітрів.

«Я впевнений, що більшість одеситів навіть не знають, де цей сквер знаходиться. А це площа біля залізничного вокзалу, де закінчується власне вулиця Пушкінська»,

– сказав Андрій Дембицький.

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При цьому, за словами члена топонімічної комісії, історика Олександра Бабича, всі рішення мають рекомендаційний характер.

«За процедурою, після того, як ми рекомендуємо, проводяться громадські слухання, а потім сесія міської ради. Основні питання, які ми розглянули, – це позбавлення імперських назв і назв, пов’язаних з радянським режимом»,

– пояснив Бабич.

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Фото otdyhaem.com.ua

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