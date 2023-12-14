Пушкин в Одессе: 7 мифов об известном поэте от одесского гида

Миф №1. Пушкин-свободолюбец

Насколько Пушкин был в оппозиции к царской власти? Андрей Дембицкий считает, что он был полностью имперским поэтом.

— Как Пушкин пишет о взятии Варшавы? Это абсолютная ода русскому оружию. Завоевание Польши для него — это слава России, а территория Польши — это исконно русские земли.

Похожая история и с покорением Кавказа. «Смирись Кавказ, идет Ермолов», — именно так говорил поэт о той войне.

— Его связь с декабристами ограничивалась общением с друзьями. Само время восстания Пушкин… проспал. Серьезно? Да, уже потом было стихотворение «В глубине сибирских руд». Но почему-то после событий на Сенатской площади Пушкин не подвергся никаким репрессиям.

Что касается высылки, то жизнь Пушкина в Одессе мало походила на заключение. Так, поэта попытались заставить работать, чему он оказывал активное сопротивление. Впрочем, заработную плату получать он не брезговал, хотя и называл это «пайком невольника». Этих денег ему не хватало на казино, театр и шампанское. Поэтому поэт был в вечных долгах, а о жизни в городе писал, что она слишком дорогая.

Миф №2. Легенда о саранче

Михаил Воронцов, мягко говоря, не очень был рад приезду поэта. Это отношение укрепило нежелание Пушкина работать чиновником. «Семь лет я службой не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в общении ни с одним начальником», — писал он в письме к другу. И если в Кишиневе, откуда Пушкин приехал в Одессу, у него был покровитель генерал Инзов, то в Одессе его «ангелом-хранителем» была Елизавета Ксавериевна Воронцова, что не могло не раздражать ее мужа.

Впрочем, Андрей Дембицкий считает, что Воронцова интересовала лишь дисциплина «ссыльного». Именно поэтому он хотел его проучить, отправив на саранчу. Но поэт, доехав до Коблево, потратил там все свои дорожные деньги и не предоставил ни одного отчета. Именно это стало последней каплей. А вот стишок «Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела — все съела. И снова улетела» — это уже басня, которую придумали позже. Никаких документов, подтверждающих авторство Пушкина, нет.

Миф №3. Роман с Воронцовой

Факт романа с Елизаветой Ксавериевной до сих пор не доказан. Пушкинисты разделились на два лагеря, и Андрей Дембицкий относится к тем, кто отрицает эту любовь. Дело в том, что жена Воронцова имела другой объект обожания — Раевского, близкого друга Пушкина. Об этом свидетельствуют намеки в письмах и воспоминания о слухах. Пушкин мог быть рядом как друг, во избежание подозрения.

Впрочем, после смерти мужа Воронцова уничтожила значительную часть семейного архива, а все тайны, которые хранило ее сердце, забрала с собой в могилу.

Миф №4. Пушкин-масон

Андрей Дембицкий объясняет, что не так с мифом о Пушкине-масоне:

— Существует красноречивый одесский отчет Каролины Собанской. Она, кроме того, что была одним из увлечений Пушкина, находилась на службе в третьем жандармском управлении. О поэте она вспоминает примерно так: «Появился в моем салоне молодой литератор Александр Пушкин. Вроде бы пишет неплохие стихи, рвется во всякие тайные общества, но его туда не берут, поскольку единственная тайна, которую способен хранить этот молодой человек, это та тайна, которой ему еще не сообщили».

Таким образом, Каролина Собанская характеризует Пушкина как болтливого и амбициозного юнца. Понимая, как в масонских обществах относились к новым членам, сомнительно, что за Александра Сергеевича кто-то поручился бы. Но поскольку Пушкин очень хотел быть масоном, видимо, он сам верил в то, что он масон, и открыто сообщал об этом всем вокруг. Опять же, масонство Пушкина — это дискуссионная тема для пушкинистов, наверное, на все времена. Но ни подтвердить, ни опровергнуть на сто процентов ни одну из версий невозможно.

Миф №5. Пушкин-садовник

Есть несколько деревьев в Одессе, которые связывают с поэтом. Это дуб на углу Ланжероновской и Пушкинской — якобы тот самый, что «у Лукоморья» в известной поэме. Платан возле памятника Пушкину, который, по легенде, посадил сам поэт. И тополь во дворе, где жила Амалия Ризнич. Считается, что по нему поэт лазил в окна к известной одесской красавице.

— Я не думаю, что Пушкин был садовником. Иногда я шучу, что Пушкин в Одессе если что-то и сажал, то, скорее всего, собственную печень, а не деревья. И он вряд ли держал в руке что-то тяжелее бокала шампанского.

Миф №6. Памятник Пушкину стоит спиной к думе

История не сохранила имя человека, который первым сказал, что памятник поэту специально установили спиной к городской думе. Эта байка стала чрезвычайно популярной в нашем городе. Это утверждение даже можно было прочитать в путеводителях советских времен, говорит Андрей Дембицкий. А недавно известный в городе защитник памятника журналист Леонид Штекель вполне серьезно его повторил.

Но, если глубоко интересоваться историей города, то можно узнать, что на момент установки памятника в здании нынешнего горсовета находилась биржа, а вот дума была именно перед глазами Пушкина.

Миф №7. Деньги на памятник собрали одесситы

Это утверждение лишь отчасти правдиво. Установку монумента инициировали летом 1880 года. Через год объявили о сборе пожертвований на строительство, которое должно было обойтись в 5 тысяч рублей. В дальнейшем смета неоднократно росла, а строительные работы откладывались. Торжественное открытие «долгостроя» состоялось 16 апреля 1889 года. В итоге памятник-фонтан обошелся в 19903 рубля 94 копейки. Из них 9 тысяч выделила городская дума, 4174 рубля 57 копеек составили неденежные взносы (строительные материалы, транспортные расходы и т.д.) от «организаций». Горожане же собрали 6729 рублей 37 копеек — треть от общей суммы. Отметим, что население Одессы в то время составляло более 200 тысяч человек.

Вот такие пушкинские мифы до сих пор живут в Одессе. А какие знаете вы?



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