Погиб под вражеским обстрелом: в Одесской области простились с 28-летним воином

В субботу, 23 декабря 2023 года, жители Плахтеевской громады Белгород-Днестровского района Одесской области с почестями провели в последний путь своего земляка – защитника Сергея Петько.
Как сообщили на странице Плахтеевской громады в Facebook, Сергей погиб в результате вражеского минометного обстрела в Харьковской области. Ему было 28 лет.
«Сергей показал нам пример настоящего патриота, пример храбрости и отваги, он честно и до конца исполнял свой долг, отдав свою бесценную жизнь за свободное будущее в Независимой Украине.
В этот горький миг наша община разделяет скорбную боль с семьей Сергея. Приносим искренние соболезнования семье погибшего
Слава Защитнику!»,
– говорится в сообщении.
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