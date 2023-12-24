Погиб под вражеским обстрелом: в Одесской области простились с 28-летним воином

Как сообщили на странице Плахтеевской громады в Facebook, Сергей погиб в результате вражеского минометного обстрела в Харьковской области. Ему было 28 лет.

«Сергей показал нам пример настоящего патриота, пример храбрости и отваги, он честно и до конца исполнял свой долг, отдав свою бесценную жизнь за свободное будущее в Независимой Украине.

В этот горький миг наша община разделяет скорбную боль с семьей Сергея. Приносим искренние соболезнования семье погибшего

Слава Защитнику!»,

– говорится в сообщении.

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