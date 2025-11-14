Ключевые моменты
- С 7:00 15 ноября до 7:00 16 ноября 2025 года в Лузановке и части поселка Котовского отключат воду.
- На период ремонтных работ установят автоцистерны с технической водой по нескольким адресам.
- Бюветы в районе будут работать в усиленном режиме — с 7:00 до 22:00.
Отключение воды в Одессе
Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о срочных аварийно-восстановительных работах на объекте водоснабжения. Из-за этого подача воды в часть Пересыпского района Одессы — жилмассив «Лузановка» и территорию бывшего ж/м «Котовского» — будет прекращена на сутки: с 07:00 15 ноября 2025 года до 07:00 16 ноября 2025 года.
На время отключения городские коммунальные службы обеспечат подвоз технической воды. Автоцистерны будут работать с 8:00 по следующим адресам:
- ул. Семена Палия, 108
- ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки)
- ул. Академика Заболотного (напротив арки)
- ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
- ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе)
- ул. Академика Заболотного, 12
- ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи)
- ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета «Таврия В»)
- бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района)
- ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки)
- ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе)
- ул. Лузановская, 67 (возле офиса КК «Клевер»)
- ул. Жолио-Кюри, 26
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а
- ул. Крымская, 82
Кроме того, бюветные комплексы по адресам ул. Крымская, 71ю и ул. Героев обороны Одессы, 60-В будут работать дольше — с 07:00 до 22:00.
