Ключевые моменты

  • С 7:00 15 ноября до 7:00 16 ноября 2025 года в Лузановке и части поселка Котовского отключат воду.
  • На период ремонтных работ установят автоцистерны с технической водой по нескольким адресам.
  • Бюветы в районе будут работать в усиленном режиме — с 7:00 до 22:00.

Отключение воды в Одессе

Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о срочных аварийно-восстановительных работах на объекте водоснабжения. Из-за этого подача воды в часть Пересыпского района Одессы — жилмассив «Лузановка» и территорию бывшего ж/м «Котовского» — будет прекращена на сутки: с 07:00 15 ноября 2025 года до 07:00 16 ноября 2025 года.

На время отключения городские коммунальные службы обеспечат подвоз технической воды. Автоцистерны будут работать с 8:00 по следующим адресам:

  • ул. Семена Палия, 108
  • ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки)
  • ул. Академика Заболотного (напротив арки)
  • ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
  • ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе)
  • ул. Академика Заболотного, 12
  • ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи)
  • ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета «Таврия В»)
  • бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района)
  • ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки)
  • ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе)
  • ул. Лузановская, 67 (возле офиса КК «Клевер»)
  • ул. Жолио-Кюри, 26
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а
  • ул. Крымская, 82

Кроме того, бюветные комплексы по адресам ул. Крымская, 71ю и ул. Героев обороны Одессы, 60-В будут работать дольше — с 07:00 до 22:00.

