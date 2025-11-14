Ключевые моменты

С 7:00 15 ноября до 7:00 16 ноября 2025 года в Лузановке и части поселка Котовского отключат воду.

На период ремонтных работ установят автоцистерны с технической водой по нескольким адресам.

Бюветы в районе будут работать в усиленном режиме — с 7:00 до 22:00.

Отключение воды в Одессе

Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о срочных аварийно-восстановительных работах на объекте водоснабжения. Из-за этого подача воды в часть Пересыпского района Одессы — жилмассив «Лузановка» и территорию бывшего ж/м «Котовского» — будет прекращена на сутки: с 07:00 15 ноября 2025 года до 07:00 16 ноября 2025 года.

На время отключения городские коммунальные службы обеспечат подвоз технической воды. Автоцистерны будут работать с 8:00 по следующим адресам:

ул. Семена Палия, 108

ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки)

ул. Академика Заболотного (напротив арки)

ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1

ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе)

ул. Академика Заболотного, 12

ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи)

ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета «Таврия В»)

бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района)

ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки)

ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе)

ул. Лузановская, 67 (возле офиса КК «Клевер»)

ул. Жолио-Кюри, 26

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а

ул. Крымская, 82

Кроме того, бюветные комплексы по адресам ул. Крымская, 71ю и ул. Героев обороны Одессы, 60-В будут работать дольше — с 07:00 до 22:00.

Читайте также: