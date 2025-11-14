Ключевые моменты:
- 15 ноября в Одессе и области опасных метеоявлений не прогнозируется.
- Температура в Одессе: ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
- В Одесской области: ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.
- Ветер юго-западный, 9–14 м/с.
- Ночью и утром местами туман, видимость на дорогах 200–500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 15 ноября
По Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8, днем 12-14 градусов выше нуля.
Напоминаем, жителям части Пересыпского района Одессы предстоит провести сутки без воды – в городе проведут аварийные работы.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 ноября
По Одесской области на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем она поднимется до 11-16 градусов.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой
