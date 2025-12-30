Ключевые моменты:

Силы обороны и коммунальные службы работали всю ночь, обеспечивая безопасность и порядок в Одессе.

Коммунальщики посыпали дороги реагентами и убирали поваленные ветром деревья.

Инфраструктура жизнеобеспечения работает нормально.

ДТЭК производит аварийные отключения из-за повреждения энергосистемы от вражеских атак.

Электротранспорт не работает.

Ситуация в городе

По информации Председателя Одесской МВА Сергея Лысака, на протяжении всей ночи Силы обороны без остановки действовали, чтобы Одесса могла спокойно отдыхать. По его словам, коммунальные службы города также активно убирали улицы: посыпали дороги реагентами и устраняли деревья, свергнутые сильным порывистым ветром. Соответственно, инфраструктура жизнеобеспечения Одессы функционирует в нормальном режиме.

Добавим, что ДТЭК вынуждена проводить плановые аварийные отключения электроэнергии из-за перегрузки в энергосистеме, которая получила повреждения от вражеских атак. Больше об этом читайте в нашем материале: На восстановление подстанций в Одесской области понадобится до двух лет – ДТЭК.

Лисак подчеркнул, что из-за длительного отключения электричества в Одессе более двух недель электротранспорт остается неработающим.

Напомним, что ночью 30 декабря глава Одесской МВА предупреждал, что город находится под вражеской атакой. В некоторых СМИ писали, что по Одессе ударили баллистикой.

