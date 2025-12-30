Ключевые моменты:

В Одесской области без света остаются около 48 тыс. абонентов.

Полное восстановление подстанций займет до двух лет.

Масштабная атака 13 декабря обесточила 60% региона.

Энергетики испытывают дефицит оборудования и времени.

По словам главы «ДТЭК Одесские электросети», на сегодняшний день в регионе остаются без электроснабжения около 48 тысяч потребителей, из них 34 тысячи – без света с 19 декабря.

Григорьев отметил, что для подключения большинства абонентов в ближайшее время уже проделана значительная часть работ. Однако речь идет именно о временном восстановлении электроснабжения.

«Чтобы запитать этих потребителей, времени потребуется уже не так много – мы находимся на определенном этапе восстановительных работ. Но если говорить о восстановлении подстанций хотя бы до того состояния, в котором они находились до атаки, на это понадобится год или два», – подчеркнул он.

Ситуацию существенно осложняют регулярные удары по энергетической инфраструктуре. Еще до массированной атаки 13 декабря, когда без электричества остались около 60% области (616 тысяч абонентов), в регионе уже были повреждены 20 подстанций.

«Атака 13 декабря отличалась своей масштабностью. Ранее не было случаев, когда в регионе одновременно атаковали четыре крупных объекта – четыре подстанции. Именно поэтому последствия оказались столь серьезными», – пояснил глава ДТЭК Одесские электросети.

По его словам, энергетики сейчас испытывают острую нехватку оборудования и времени. Так, изготовление одного трансформатора занимает 6-8 месяцев даже в мирных условиях, когда все предприятия работают в штатном режиме. Сейчас же часть производств разрушена, остановлена или находится в зоне боевых действий либо на временно оккупированных территориях, из-за чего сроки поставок значительно увеличились.

«Мы вынуждены применять решения, о которых не пишут в учебниках. Если изобразить задействованные схемы, можно было бы получать патенты», – отметил Григорьев.

Он также обратил внимание на обеспокоенность жителей, которые видят, что на соседних улицах есть свет, тогда как у них электроэнергии нет. По его словам, это связано с особенностями схем электроснабжения, которые невозможно перестроить за несколько часов или даже дней.

«Просил бы всех понять, что мы знаем обо всех, делаем свое дело постоянно и не бросаем ничего. Просто нужно время. Также хочу подчеркнуть, что когда нет света у людей, все электроприборы включены, поэтому ночью, когда появляется электроэнергия, одновременно заработает и холодильник, и бойлер, и что-то еще. Люди включают все, происходят перегрузки и в зданиях горят щитовые, и кабели выходят из строя, и предохранители, и люди снова остаются без электроэнергии», – пояснил руководитель компании.

Читайте также: Праздники со светом? В Одессе ищут способы избежать отключений на Новый год.

Источник: Думская