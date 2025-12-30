Ключевые моменты:

После атаки 13 декабря режим чрезвычайной ситуации в регионе.

Графики ДТЭК частичны, изменения несколько раз в сутки.

Плановые отключения 30 декабря.

Новый год возможен без электричества.

Ограничения будут действовать до конца зимы.

Когда нормализуется энергосистема в Одессе

Электроснабжение в Одессе и Одесской области 30 и 31 декабря 2025 года находится в критическом состоянии. Ведь со времени масштабной российской атаки в ночь на 13 декабря регион до сих пор действует в режиме чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Добавим, что повреждение энергетической инфраструктуры Одесщины настолько серьезно, что нормализация работы невозможна даже через две недели.

Соответственно, 30–31 декабря в Одессе и области применяются аварийные и стабилизационные отключения. К слову, стандартные графики ДТЭК применяются частично или бездействуют. Ведь отключения меняются по командам оператора несколько раз в день. Жители фиксируют перерывы до 16 часов в сутки без электричества и всего 8 часов со светом. По информации ДТЭК, короткие отключения (2-3 часа) пока нереальны. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но масштабы повреждений и угроза атак затрудняют переход к стабильным графикам.

Плановые отключения 30-31 декабря

В целом, кроме аварийных, 30 декабря проводятся профилактические работы для повышения надежности сетей:

Великобуялическая община (с. Буялык): с 08:00 до 17:00 по ул. Калиновая, Привокзальная, Тюрина.

Великодолинский поселковый совет (пгт Великодолинское): ул. Соборная, ориентировочно 08:00–17:00.

Села Косы, Косы-Слободка, Мардаревка, Соболевка: с 08:00 до 19:00 по ул. Садовая, Южная (Косы), части улиц в Мардаровке и Соболевке.

31 декабря будет продолжение профилактики, в частности, в Буялыке (08:00–17:00 по отдельным адресам).

Сложная ситуация остается в Измаиле и районе, Черноморске, Белгород-Днестровском районе, Арцисе.

Что касается Новогодней ночи, то часть одесситов может встретить праздник без электричества. Восстановление зависит от ремонта, отсутствия атак, погоды и потребления. Кстати, ограничения продлятся, по меньшей мере, до конца зимы — ремонт крупных объектов займет месяцы или годы.

