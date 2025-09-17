Ключевые моменты:

16 сентября 2025 года житель Каролино-Бугазской громады поджег тряпки и опавшие листья, что привело к большому пожару.

В результате сгорели три торговых киоска и три деревянных домика базы отдыха;

Мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был найден и задержан;

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК Украины. Виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили в областном управлении полиции, инцидент имел место утром вторника, 16 сентября 2025 года, в одном из поселков Каролино-Бугазской ОТГ.

Местный житель, увидев сильное задымление, вызвал спасателей и полицию. Сотрудники ГСЧС потушили пожар, а полицейские установили, кто к нему причастен. Менее чем через час правонарушителя разыскали неподалеку, на берегу лимана.

Как выяснилось, 53-летний местный житель поджег на улице тряпки и опавшие листья, отчего мгновенно начался пожар. Вскоре огонь перекинулся на три торговых киоска и три деревянных домика базы отдыха, которые выгорели дотла.

Жертв и пострадавших не было.

При этом мужчина не только не попытался потушить пламя и вызвать пожарных, но и сразу же скрылся.

По данному факту следователи начали криминальное производство. Виновнику пожара сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло за собой имущественный ущерб в большом размере (ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Следствие продолжается. Назначены судебные экспертизы, в частности для установления размера нанесенного ущерба.

