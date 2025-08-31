Ключевые моменты:
- На Одесщине за неделю сгорело 345 гектаров, ущерб свыше 30 млрд грн;
- ГСЧС призывает не жечь траву и сообщать о возгораниях по номеру 101.
Такую грустную статистику привели сегодня в областном управлении ГСЧС.
«Помните, поджог сухой травы – это преступление. Он уничтожает природу, вредит людям и животным! Мы работаем, чтобы такие действия не оставались без наказания!», – предупреждают спасатели.
В ГСЧС настоятельно призывают граждан:
- не сжигать сухую траву и мусор;
- не оставлять костер без присмотра;
- следить за досугом своих детей;
- немедленно сообщать о пожарах по номеру 101.
