Ключевые моменты:

  • На Одесщине за неделю сгорело 345 гектаров, ущерб свыше 30 млрд грн;
  • ГСЧС призывает не жечь траву и сообщать о возгораниях по номеру 101.

Такую грустную статистику привели сегодня в областном управлении ГСЧС.

«Помните, поджог сухой травы – это преступление. Он уничтожает природу, вредит людям и животным! Мы работаем, чтобы такие действия не оставались без наказания!», – предупреждают спасатели.

На Одесщине за неделю произошло более 200 пожаров

В ГСЧС настоятельно призывают граждан:

  • не сжигать сухую траву и мусор;
  • не оставлять костер без присмотра;
  • следить за досугом своих детей;
  • немедленно сообщать о пожарах по номеру 101.

