Ключевые моменты:

  • В порту Черноморска вечером 6 сентября произошел масштабный пожар;
  • На месте работают спасатели, подробности обещают сообщить позже.

По словам очевидцев, на месте возгорания поднимался огромный столб дыма, который был виден даже из Одессы, а жители Черноморска жаловались на едкий запах гари, накрывший город.

Предварительно, горит транспортная лента в порту Черноморска. На месте работают спасатели.

Подробности в ГСЧС обещают рассказать позже.

Ранее под Одессой тушили большой пожар на складе.

Фото – Думская

