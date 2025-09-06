Ключевые моменты:
- В порту Черноморска вечером 6 сентября произошел масштабный пожар;
- На месте работают спасатели, подробности обещают сообщить позже.
По словам очевидцев, на месте возгорания поднимался огромный столб дыма, который был виден даже из Одессы, а жители Черноморска жаловались на едкий запах гари, накрывший город.
Предварительно, горит транспортная лента в порту Черноморска. На месте работают спасатели.
Подробности в ГСЧС обещают рассказать позже.
Ранее под Одессой тушили большой пожар на складе.
Фото – Думская