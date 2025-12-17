Ключевые моменты:

Пожар произошел в Приморском районе Одессы из-за взрыва повербанка.

Квартиру удалось спасти, огонь не перекинулся на соседей.

Пожар в Одессе из-за повербанка

Сегодня в Приморском районе Одессы, на улице Морской, загорелась квартира на пятом этаже 12-этажного жилого дома. Причиной пожара стал взрыв повербанка, который находился в квартире.

Из-за сильного задымления спасатели работали в специальных аппаратах для защиты дыхания и зрения. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных огонь удалось оперативно потушить и не допустить его распространения на соседние квартиры.

К счастью, никто не пострадал.

Для ликвидации пожара от ГСЧС привлекли 7 единиц техники и 32 спасателя.

Также в этот день в одном из сел Одесского района произошел взрыв электрического бойлера. В результате происшествия дом полностью разрушен, но люди не пострадали.

