Ключевые моменты:
- В селе Новосельцы на Одесчине на пожаре в своем доме погиб мужчина – он разводил костер, не соблюдая правила безопасности;
- В Лиманке горели сухая трава и заброшенный сад на площади 10 гектаров. Ущерб окружающей среде от этого пождара – около 22 млн гривен;
- За сутки на Одесчине зарегистрировали 92 пожара, из них 12 – в Одессе, 80 – в области.
Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления ГСЧС, в селе Новосельцы Раздельнянского района горела сухая трава на территории частного жилого дома.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело хозяина дома – мужчины 1968 года рождения.
Причиной возгорания в ГСЧС называют неосторожное обращение с огнем хозяином во время разведения костра.
В тот же день спасатели ликвидировали масштабный пожар в селе Лиманка, Одесского района – там горела сухая трава, стерня, подстилка лесопосадки и заброшенного сада на общей площади 10 Га.
Сообщается, что подразделения работали по повышенному рангу вызова.
Сначала спасатели при помощи беспилотника провели разведку пожара с высоты, а затем почти три часа ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на большую площадь.
Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сумма нанесенного окружающей среде ущерба составила 22 млн гривен.
Всего, по данным ГСЧС, за минувшие сутки на Одесчине зарегистрировано 92 пожара, из них 12 – в Одессе и 80 – по области.