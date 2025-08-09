Ключевые моменты:

В селе Новосельцы на Одесчине на пожаре в своем доме погиб мужчина – он разводил костер, не соблюдая правила безопасности;

В Лиманке горели сухая трава и заброшенный сад на площади 10 гектаров. Ущерб окружающей среде от этого пождара – около 22 млн гривен;

За сутки на Одесчине зарегистрировали 92 пожара, из них 12 – в Одессе, 80 – в области.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления ГСЧС, в селе Новосельцы Раздельнянского района горела сухая трава на территории частного жилого дома.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело хозяина дома – мужчины 1968 года рождения.

Причиной возгорания в ГСЧС называют неосторожное обращение с огнем хозяином во время разведения костра.

В тот же день спасатели ликвидировали масштабный пожар в селе Лиманка, Одесского района – там горела сухая трава, стерня, подстилка лесопосадки и заброшенного сада на общей площади 10 Га.

Сообщается, что подразделения работали по повышенному рангу вызова.

Сначала спасатели при помощи беспилотника провели разведку пожара с высоты, а затем почти три часа ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на большую площадь.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сумма нанесенного окружающей среде ущерба составила 22 млн гривен.

Всего, по данным ГСЧС, за минувшие сутки на Одесчине зарегистрировано 92 пожара, из них 12 – в Одессе и 80 – по области.