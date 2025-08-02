Ключевые моменты:

Сегодня, 2 августа 2025, загорелась сухая растительность и камыш в Пересыпском районе Одессы;

Площадь возгорания – 1,5 гектара;

Пожар ликвидирован с применением метода захлестывания и пожарных ранцев;

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Как рассказали в областном управлении ГСЧС, горели поля орошения.

«Пожар был ликвидирован на общей площади 1,5 га, для тушения также применялись метод захлёстывания и пожарные ранцы», – сообщили в ГСЧС, добавив при этом, что спасатели прилагают максимум усилий, чтобы не допустить распространения огня на большую территорию.

От ГСЧС были задействованы 4 единицы техники и 18 пожарных.

Напомним, 26 июля, в Пересыпском районе Одессы тушили масштабный пожар по Хаджибейской дороге – там горели камыш, сухая трава, автошины и мусор на площади 12 га.