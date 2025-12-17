Ключевые моменты:

26-летний одессит поджег отделение банка по заданию онлайн-вербовщиков.

Поверил в спецоперацию от СБУ.

Вербовка прошла через сайт знакомств.

Банк работал нормально без связи с диверсантами.

Сжег отделение банка

Полиция Одессы разоблачила 26-летнего местного жителя, поджегшего отделение банка по заданию онлайн-вербовщиков. Дело в том, что исполнитель верил, что действует в пользу украинских спецслужб. На самом деле, он стал инструментом враждебной диверсионной схемы.

Итак, житель Хаджибейского района Одессы познакомился в интернете с девушкой и договорился о свидании. Однако вместо нее позвонил неизвестный, выдавший себя за полковника силовых структур. По словам псевдосиловика, «новая знакомая» — это пойманная коллаборантка. Соответственно мужчине предложили разоблачить сообщников коллаборантки, координирующих российские атаки. Задача заключалась в поджоге здания, а за успех обещали тысячу долларов, перечислив сначала только 100 на горючее.

В результате мужчина купил бензин, облил вход в банк, поджег и сразу снял все на видео для куратора из-за видеозвонка. На самом деле банк функционировал нормально, без связи с диверсантами. А все контакты преступника – часть российской агентуры.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (поджог имущества). Статья грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас выбирают меру пресечения.

Полицейские призывают граждан быть сознательными и не поддаваться манипуляциям и преступным предложениям, даже если они маскируются под благие намерения.

