Ключевые моменты:
- 23 июня на одесском пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко из-за падения обломков российского дрона.
- Дарья окончила Скадовскую школу №1 с золотой медалью.
- Высшее образование получила в КПИ на факультете биомедицинских технологий.
- Работала заместителем директора диагностического центра в Киеве.
Появилась информация о 26-летней Дарье Кравченко, которая погибла 23 июня на одесском пляже в результате падения обломков российского ударного беспилотника.
О девушке рассказала ее тетя на своей странице в Facebook. По ее словам, Дарья была единственным ребенком в семье и любимой дочерью своих родителей.
«Обломки вражеского шахеда убили нашу Дашу… Самую умную, самую добрую, приветливую, красивую, любящую и любимую. Нашу Дашу. Мамино и папино Солнышко», – написала родственница погибшей.
Она сообщила, что Дарья Кравченко родилась 16 ноября 1999 года. Девушка окончила Скадовскую школу №1 с золотой наградой, после чего поступила в Киевский политехнический институт на факультет биомедицинских технологий.
После окончания вуза Дарья работала заместителем директора диагностического центра в Киеве.
«Как горько, как больно, как невыносимо ноет сердце… Наша Даша. Вечность», – написала тетя девушки.
Напомним, 23 июня в результате падения обломков сбитого дрона на одном из пляжей Одессы погибла 26-летняя девушка.
Читайте также: Мины, десант и запрещенные пляжи: почему побережье Черного моря остается опасным.