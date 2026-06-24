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23 июня на одесском пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко из-за падения обломков российского дрона.

Дарья окончила Скадовскую школу №1 с золотой медалью.

Высшее образование получила в КПИ на факультете биомедицинских технологий.

Работала заместителем директора диагностического центра в Киеве.

Появилась информация о 26-летней Дарье Кравченко, которая погибла 23 июня на одесском пляже в результате падения обломков российского ударного беспилотника.

О девушке рассказала ее тетя на своей странице в Facebook. По ее словам, Дарья была единственным ребенком в семье и любимой дочерью своих родителей.

«Обломки вражеского шахеда убили нашу Дашу… Самую умную, самую добрую, приветливую, красивую, любящую и любимую. Нашу Дашу. Мамино и папино Солнышко», – написала родственница погибшей.

Она сообщила, что Дарья Кравченко родилась 16 ноября 1999 года. Девушка окончила Скадовскую школу №1 с золотой наградой, после чего поступила в Киевский политехнический институт на факультет биомедицинских технологий.

После окончания вуза Дарья работала заместителем директора диагностического центра в Киеве.

«Как горько, как больно, как невыносимо ноет сердце… Наша Даша. Вечность», – написала тетя девушки.

Напомним, 23 июня в результате падения обломков сбитого дрона на одном из пляжей Одессы погибла 26-летняя девушка.

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