Ключевые моменты:

9-летнюю девочку, которую на надувном матрасе унесло в море возле Каролино-Бугаза, удалось спасти лишь спустя почти пять часов.

Вместе с ней выжили дядя, бросившийся за ребёнком в море, и отдыхающий из Львова, который помогал на SUP-доске.

Спасатели не могли самостоятельно выйти в море из-за минной опасности на закрытом пляже.

Всех троих спас местный житель, вышедший в море на моторной лодке.

На официально закрытых пляжах нет спасательных постов, а из-за угрозы дрейфующих мин оперативное спасение может быть невозможным.

В ГСЧС подчёркивают: ответственность за купание на закрытых и заминированных пляжах фактически лежит на самих отдыхающих.

Почти пять часов в открытом море

История девятилетней девочки, которую 28 июля на надувном матрасе унесло в открытое море возле Каролино-Бугаза, потрясла всю Украину. «Одесская жизнь» уже рассказывала о счастливом финале этой истории, однако стали известны новые подробности. Девочка провела в воде почти пять часов. Вместе с ней удалось спасти дядю, который бросился за ней вплавь, и отдыхающего из Львова, пытавшегося на SUP-доске помочь им добраться до берега. В итоге всех троих из моря забрал местный житель на моторной лодке.

По словам Петра, как только он увидел, что матрас с племянницей стремительно уносит в море, он сразу поплыл за ней. Догнать ребёнка удалось примерно в 900 метрах от берега.

Мужчина закрепил племянницу на спасательном круге и попытался вернуться к берегу, однако сильный ветер и течение постоянно уносили их всё дальше в открытое море. Самостоятельно выбраться они не могли почти пять часов.

Свидетелем происшествия стал Данил, отдыхавший в Каролино-Бугазе вместе с женой. Именно она первой заметила далеко от берега маленькую тёмную точку. С помощью камеры телефона и бинокля супруги поняли, что в море находятся ребёнок и мужчина.

Не теряя времени, Данил взял SUP-доску и поплыл к ним на помощь. Однако, приблизившись к пострадавшим, понял, что сильный ветер дует от берега, поэтому вернуться обратно будет крайне сложно.

Мужчина привязал девочку и её дядю к доске и пытался буксировать их к берегу. Позже одно из вёсел потерялось в волнах, а силы начали заканчиваться.

По словам Данила, девочка долго находилась в холодной воде, сильно замёрзла и жаловалась на боль в спине. Чтобы хоть немного согреть её, он пересадил ребёнка с надувного круга на SUP-доску.

«Мы остались с одним веслом. Оставалась только надежда на Бога, что нас кто-нибудь найдёт», — вспоминает он.

До этого очевидцы вызвали экстренные службы, однако из-за ограничений безопасности спасатели не могли самостоятельно выйти в море. Напомним, что купание в Каролино-Бугазе опасно, поскольку акватория остаётся заминированной.

К счастью, на помощь пришёл местный житель Сергей, который вышел в море на моторной лодке. По словам Петра, мужчина практически не выходил на воду с начала полномасштабной войны, но в этот раз решил рискнуть ради спасения людей.

После возвращения на берег девочку и её дядю госпитализировали. В больнице их согрели, оказали необходимую помощь и напоили горячим чаем. Уже на следующий день медики отпустили их домой. Сейчас девочка вернулась в Киев и чувствует себя хорошо.

Почему на закрытых пляжах спасать может быть некому

После этой истории у многих возник вопрос: почему людей спасали не сотрудники ГСЧС? Ответ довольно прост — из-за минной опасности спасатели не всегда могут выйти в море. Именно поэтому ответственность за собственную безопасность на официально закрытых пляжах фактически ложится на самих отдыхающих.

По состоянию на 30 июля 2026 года в Одесской области официально открыты лишь 40 пляжных участков — 39 в Одессе и один в Черноморске. Все остальные популярные курорты, включая Затоку, Каролино-Бугаз, Грибовку, Санжейку, Курортное, Сергеевку, Лебедёвку, Росейку, Катранку, Крыжановку, Фонтанку и Сычавку, остаются закрытыми.

Как пояснила представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина, статус открытых получают только те пляжи, которые прошли комплексную проверку. Там водолазы обследуют морское дно, оборудуются спасательные посты, а рядом должны находиться укрытия. Именно на таких пляжах в случае опасности есть люди и техника, способные оперативно прийти на помощь.

Совсем иначе обстоит ситуация на стихийных и закрытых пляжах. Их не обследуют, там нет спасателей, плавсредств и укрытий. Более того, из-за минной опасности проведение спасательных операций может быть невозможным. В ГСЧС подчёркивают: если человека унесёт течением или произойдёт другая чрезвычайная ситуация, рассчитывать на быстрое спасение не стоит. Из-за угрозы дрейфующих морских мин выход спасателей в море может представлять смертельную опасность уже для них самих. Именно поэтому ответственность за решение купаться на закрытых пляжах полностью несёт сам отдыхающий.

Напомним, в начале июля на берегу возле Пивденного нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую 19 июня унесло в море на надувном круге на стихийном пляже в селе Сычавка.

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Источник: Суспільне