Ключевые моменты:

Затонувший возле Одессы сухогруз GOLDEN LEO может годами загрязнять Чёрное море.

Опасность представляют не только около 150 тонн топлива и смазочных материалов, но и груз кукурузы, оставшийся на борту.

Во время штормов топливо может постепенно вытекать из повреждённого судна, а загрязнение — достичь побережья Одесской области.

Эколог подчёркивает, что одних боновых заграждений недостаточно — необходимо провести водолазное обследование и герметизацию судна.

Без проведения специальных работ утечки нефтепродуктов могут продолжаться годами.

Чёрное море столкнулось с новой экологической угрозой

«Одесская жизнь» уже писала, что сухогруз GOLDEN LEO, затонувший недалеко от побережья Одессы после российской атаки, может представлять серьёзную угрозу для Чёрного моря. Своим мнением по поводу этой ситуации поделился эколог Владислав Балинский.

По словам Владислава Балинского, опасность представляет не только возможная утечка топлива. Если кукуруза останется внутри корпуса судна, она может начать бродить, что приведёт к локальному ухудшению качества воды. Если же груз постепенно будет вымываться в море, загрязнение способно распространиться на значительно большую акваторию. К слову, судно находится на глубине около 20 метров.

Эколог отмечает, что пока неизвестно, сохранили ли герметичность топливные баки и технологические полости судна. Однако даже если основные резервуары не повреждены, топливо может оставаться в отдельных отсеках и постепенно выходить наружу. Особенно высокими риски становятся во время штормов, когда волны способны смещать корпус судна.

Балинский подчёркивает, что подобные случаи уже происходили после аварий судов в районе Керченского пролива, когда небольшие утечки нефтепродуктов продолжались более года.

Сейчас район затопления судна находится под постоянным контролем профильных служб, которые отслеживают возможные утечки горюче-смазочных материалов. Однако эколог убеждён, что одних только боновых заграждений недостаточно. Прежде всего необходимо провести водолазное обследование корпуса, определить степень его повреждений и установить места возможной утечки топлива. Только после этого можно принимать решение о герметизации судна или откачке оставшегося топлива.

Кроме того, дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от погодных условий и направления ветра. Если нефтепродукты начнут выходить на поверхность, а ветер будет дуть в сторону берега, загрязнение может затронуть отдельные участки побережья Одесской области.

По словам Балинского, даже небольшое количество мазута или других нефтепродуктов быстро образует характерную плёнку на поверхности воды и имеет специфический запах.

Эколог считает, что без проведения подводного обследования и устранения источников утечки полностью исключить риски невозможно. Если топливо останется внутри корпуса, а технологические отверстия не будут герметизированы, загрязнение может продолжаться годами.

Кроме того, если во время сильных штормов судно начнёт смещаться, могут понадобиться дополнительные инженерные работы — закрепление корпуса, установка специальных конструкций и навигационных буёв, поскольку затонувший сухогруз находится в районе активного судоходства.

Напомним, на борту затонувшего возле Одессы сухогруза GOLDEN LEO остаются около 150 тонн топлива и несколько тонн смазочных материалов.

Источник: Новини.LIVE