Ключевые моменты:

На побережье Одессы погибла 26-летняя девушка. 39-летний мужчина получил ранения, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Трагедия произошла около полудня в районе Отрады прямо во время воздушной тревоги и боевой работы сил ПВО по вражеским БПЛА.

Количество пострадавших может возрасти, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следственные группы.

Враг атаковал Одессу с моря: официальный комментарий

Около полудня Одесская область подверглась очередной атаке ударных беспилотников, которые российские оккупанты регулярно запускают из временно оккупированного Крыма. Во время отражения налета обломки одного из сбитых дронов рухнули на многолюдный пляж Отрада.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил первые подробности трагедии.

«К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы», — заявил руководитель ОВА.

Ранее в местных Telegram-каналах распространились видеофрагменты первых минут после инцидента, на которых отдыхающие пытались оказать помощь пострадавшим до приезда скорой. По словам свидетелей, у раненого мужчины зафиксировано поражение грудной клетки.

Побережье под прицелом: почему пляжи остаются смертельной зоной

Трагедия в Отраде в очередной раз напомнила о жестком запрете на нахождение у моря во время вражеских налетов. В последние недели враг изменил тактику и регулярно атакует Одессу «пачками» БПЛА, заходящих именно со стороны акватории Черного моря.

Военные подчеркивают: открытое пространство пляжей не имеет никаких защитных конструкций, а траектория падения пораженных силами ПВО целей абсолютно непредсказуема. Сбитый дрон или ракета сохраняют огромную кинетическую энергию и несут раскаленные осколки, способные мгновенно унести жизнь.

Одесситов и гостей региона убедительно просят прекратить легкомысленно относиться к сиренам и при объявлении опасности немедленно покидать пляжные зоны, направляясь в укрытия.

Напомним, в этом году на участке от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана в общей сложности работают 19 укрытий.