Первый день лета в Одессе, у кафе

Ключевые моменты:

  • В результате вражеского удара по побережью Одессы погибла молодая женщина.
  • Пляж, где произошла трагедия, не входит в список официально разрешенных для отдыха.
  • В Одесском горсовете призвали жителей и туристов строго соблюдать правила безопасности.
  • Во время воздушной тревоги необходимо немедленно покидать пляж и устремляться к ближайшим укрытиям.
  • На месте происшествия были установлены указатели для мобильного укрытия и паркинга.
  • Городские власти напомнили перечень официально открытых и проверенных пляжей Одессы для безопасного отдыха.

В горсовете обратились к отдыхающим

После трагедии в Одессе, когда в результате вражеского удара на пляже погибла молодая женщина, в городском совете обратились к горожанам и туристам.

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль призвал жителей и гостей города строго соблюдать правила безопасности.

По его словам, пляж, где произошла трагедия, пока не входит в список официально разрешенных для отдыха. Однако на месте происшествия были установлены указатели, указывающие направление мобильного укрытия и паркинга, где можно было переждать опасность.

Чиновник напомнил, что во время оглашения воздушной тревоги отдыхающие должны сразу покинуть пляж и морское побережье и перейти к ближайшим укрытиям.

«Искренне сочувствую семье и близким погибшей. Прошу всех быть ответственными и игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это вопрос личной безопасности и сохранения жизни», — подчеркнул Игорь Коваль.

В Одесском горсовете напомнили перечень пляжей, которые официально открыты после прохождения необходимых проверок:

  • Ланжерон – семь участков пляжа в районе двух слоев и пляж возле заведения Веранда;
  • Дельфин – пляжи UnderAir, Либерти, комплекс Калетон и инклюзивный пляж Беспредел;
  • Малый Фонтан – комплекс «Ла Камбала»;
  • Аркадия – пляж «Кокос», а также комплексы «Ред Лайн» и «Портофино»;
  • 10-я станция Большого Фонтана – муниципальный пляж и комплекс «Чайка»;
  • 11-я станция Большого Фонтана – муниципальный инклюзивный пляж;
  • 12-я станция Большого Фонтана – комплекс «Паблик»;
  • 14-я станция Большого Фонтана – комплекс «Куба» и коммунальный пляж;
  • 15-я станция Большого Фонтана – комплекс «Пляж-15»;
  • 16-я станция Большого Фонтана – «Золотой берег», комплексы «Карма» и «Варадеро»;
  • коммунальный пляж в районе ресторана «Юг».

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