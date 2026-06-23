Ключевые моменты:
- В результате вражеского удара по побережью Одессы погибла молодая женщина.
- Пляж, где произошла трагедия, не входит в список официально разрешенных для отдыха.
- В Одесском горсовете призвали жителей и туристов строго соблюдать правила безопасности.
- Во время воздушной тревоги необходимо немедленно покидать пляж и устремляться к ближайшим укрытиям.
- На месте происшествия были установлены указатели для мобильного укрытия и паркинга.
- Городские власти напомнили перечень официально открытых и проверенных пляжей Одессы для безопасного отдыха.
В горсовете обратились к отдыхающим
После трагедии в Одессе, когда в результате вражеского удара на пляже погибла молодая женщина, в городском совете обратились к горожанам и туристам.
Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль призвал жителей и гостей города строго соблюдать правила безопасности.
По его словам, пляж, где произошла трагедия, пока не входит в список официально разрешенных для отдыха. Однако на месте происшествия были установлены указатели, указывающие направление мобильного укрытия и паркинга, где можно было переждать опасность.
Чиновник напомнил, что во время оглашения воздушной тревоги отдыхающие должны сразу покинуть пляж и морское побережье и перейти к ближайшим укрытиям.
«Искренне сочувствую семье и близким погибшей. Прошу всех быть ответственными и игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это вопрос личной безопасности и сохранения жизни», — подчеркнул Игорь Коваль.
В Одесском горсовете напомнили перечень пляжей, которые официально открыты после прохождения необходимых проверок:
- Ланжерон – семь участков пляжа в районе двух слоев и пляж возле заведения Веранда;
- Дельфин – пляжи UnderAir, Либерти, комплекс Калетон и инклюзивный пляж Беспредел;
- Малый Фонтан – комплекс «Ла Камбала»;
- Аркадия – пляж «Кокос», а также комплексы «Ред Лайн» и «Портофино»;
- 10-я станция Большого Фонтана – муниципальный пляж и комплекс «Чайка»;
- 11-я станция Большого Фонтана – муниципальный инклюзивный пляж;
- 12-я станция Большого Фонтана – комплекс «Паблик»;
- 14-я станция Большого Фонтана – комплекс «Куба» и коммунальный пляж;
- 15-я станция Большого Фонтана – комплекс «Пляж-15»;
- 16-я станция Большого Фонтана – «Золотой берег», комплексы «Карма» и «Варадеро»;
- коммунальный пляж в районе ресторана «Юг».
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