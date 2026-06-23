Ключевые моменты:

В результате вражеского удара по побережью Одессы погибла молодая женщина.

Пляж, где произошла трагедия, не входит в список официально разрешенных для отдыха.

В Одесском горсовете призвали жителей и туристов строго соблюдать правила безопасности.

Во время воздушной тревоги необходимо немедленно покидать пляж и устремляться к ближайшим укрытиям.

На месте происшествия были установлены указатели для мобильного укрытия и паркинга.

Городские власти напомнили перечень официально открытых и проверенных пляжей Одессы для безопасного отдыха.

В горсовете обратились к отдыхающим

После трагедии в Одессе, когда в результате вражеского удара на пляже погибла молодая женщина, в городском совете обратились к горожанам и туристам.

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль призвал жителей и гостей города строго соблюдать правила безопасности.

По его словам, пляж, где произошла трагедия, пока не входит в список официально разрешенных для отдыха. Однако на месте происшествия были установлены указатели, указывающие направление мобильного укрытия и паркинга, где можно было переждать опасность.

Чиновник напомнил, что во время оглашения воздушной тревоги отдыхающие должны сразу покинуть пляж и морское побережье и перейти к ближайшим укрытиям.

«Искренне сочувствую семье и близким погибшей. Прошу всех быть ответственными и игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это вопрос личной безопасности и сохранения жизни», — подчеркнул Игорь Коваль.

В Одесском горсовете напомнили перечень пляжей, которые официально открыты после прохождения необходимых проверок:

Ланжерон – семь участков пляжа в районе двух слоев и пляж возле заведения Веранда;

Дельфин – пляжи UnderAir, Либерти, комплекс Калетон и инклюзивный пляж Беспредел;

Малый Фонтан – комплекс «Ла Камбала»;

Аркадия – пляж «Кокос», а также комплексы «Ред Лайн» и «Портофино»;

10-я станция Большого Фонтана – муниципальный пляж и комплекс «Чайка»;

11-я станция Большого Фонтана – муниципальный инклюзивный пляж;

12-я станция Большого Фонтана – комплекс «Паблик»;

14-я станция Большого Фонтана – комплекс «Куба» и коммунальный пляж;

15-я станция Большого Фонтана – комплекс «Пляж-15»;

16-я станция Большого Фонтана – «Золотой берег», комплексы «Карма» и «Варадеро»;

коммунальный пляж в районе ресторана «Юг».

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