Ключевые моменты:

На фронте погибли два защитника из Одесской области – Анатолий Стоянов и Валентин Заричнюк.

Житель Арцизской громады Анатолий Стоянов долго считался пропавшим без вести.

Военнослужащий из Вилковской громады Валентин Заричнюк погиб во время инженерных работ на Донетчине.

Долгое ожидание закончилось страшной вестью

Житель села Главани Анатолий Стоянов долгое время считался пропавшим без вести. Родные надеялись получить хорошие новости, однако позже стало известно, что защитник погиб.

По информации главы Арцизской громады Сергея Парпуланского, Анатолий Стоянов погиб 25 июля 2025 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Кондратовка Сумского района Сумской области.

«Долгое время Защитник считался пропавшим без вести, и родные жили надеждой, ожидая хорошую новость. К сожалению, самые страшные опасения подтвердились… От имени всей Арцизской громады выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Анатолия. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби», – сообщил Сергей Парпуланский.

Как сообщалось, ранее на сайте главы государства зарегистрировали петицию о присвоении звания Героя Украины (посмертно) уроженцу Одесской области Сергею Арабаджи. Военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области летом 2025 года

Погиб во время инженерных работ

Житель села Десантное Вилковской громады штаб-сержант Валентин Заричнюк погиб 27 июля 2026 года во время выполнения инженерных работ возле населенного пункта Николаевка Донецкой области.

По информации Десантненского старостинского округа, военнослужащий погиб в результате вражеского артиллерийского обстрела.

«Десантненский старостинский округ выражает искренние и глубокие соболезнования супруге – Татьяне Заричнюк, родным, близким, друзьям и сослуживцам в связи с невосполнимой утратой – гибелью мужа, Защитника Украины. Трудно подобрать слова, которые могли бы облегчить эту невыразимую боль. Вместе с вами мы разделяем скорбь и склоняем головы в глубоком трауре», – говорится в сообщении округа.

Родным и близким погибших воинов выразили искренние соболезнования. В Арцизской и Вилковской громадах отмечают: имена Анатолия Стоянова и Валентина Заричнюка навсегда останутся в памяти земляков.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб 25-летний защитник из Болградского района Евгений Задир.