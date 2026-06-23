Ключевые моменты:

Несмотря на удаленность фронта, Черное море остается потенциально опасным из-за угрозы морского десанта и дрейфующих мин.

Побережье Одесщины укрепляют: устанавливают бетонные тетраподы и заграждения из колючей проволоки.

Нахождение гражданских в прибрежной зоне и акватории запрещено из-за минной опасности.

Черноморское побережье готовят к возможным угрозам

Все больше украинцев планируют поездку в Одесскую область этим летом. Ведь люди хотят отдохнуть у моря. В то же время в условиях войны побережье остается не только природной жемчужиной, но и потенциальным направлением угроз. Несмотря на то, что боевые действия продолжаются далеко от береговой линии, риски морского десанта и дрейфующих мин до сих пор актуальны. Именно поэтому украинские защитники продолжают укреплять побережье, готовясь к любым возможным сценариям.

Добавим, что бойцы 123-й бригады ТРО ведут работы по инженерному обустройству черноморского побережья. Для усиления обороны вдоль береговой полосы устанавливают бетонные тетраподы, которые должны препятствовать высадке морского десанта и затруднять движение техники со стороны моря. Дополнительную защиту обеспечивают заграждения из колючей проволоки типа «Егоза» и «путанка», создающие многоуровневую систему обороны.

Военные также отмечают, что пребывание граждан в прибрежной зоне и акватории остается опасным. Причина минной угрозы и возможности появления дрейфующих взрывоопасных предметов. Поэтому доступ к побережью для населения запрещен.

Работы по укреплению береговой линии продолжаются постоянно, ведь каждый дополнительный участок укреплений усиливает безопасность южных регионов Украины.

Напомним, в Одесской области утвердили список официальных пляжей для безопасного отдыха, но на территории Белгород-Днестровского района ни один пляж не открыт — из-за риска боевых действий здесь нельзя купаться.

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