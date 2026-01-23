Ключевые моменты:

В Одесской области разрешили регулировать численность волков, шакалов и лисиц;

Причина — риск распространения бешенства среди животных и людей;

За незаконный отстрел уже возбуждено уголовное производство.

Правоохранители начали расследование по факту гибели 14 хищников

Экологическая инспекция зафиксировала дерзкое нарушение правил отстрела животных. В период с 17 по 19 января вблизи Овидиополя охотники застрелили 12 шакалов и 2 лисы. По данным фотофиксации, охота велась в темное время суток, что прямо запрещено законом.

На место происшествия выезжали правоохранительные органы. Тела животных изъяли, открыто уголовное производство. Сейчас Государственная экологическая инспекция проводит расчет ущерба, нанесенного нарушением правил охоты.

Отстрел хищников в Одесской области: зачем это сделали

Напомним, в охотничий сезон 2025–2026 годов в Одесской области разрешили отстрел волков, шакалов, лисиц и других хищных животных. Такое решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, основная цель этих мер — снизить угрозу распространения бешенства среди дикой фауны. Болезнь опасна не только для животных, но и для людей, а также может нарушить экосистему региона.

Отстрел хищников разрешен только при наличии всех необходимых документов и строго в рамках законодательства — в соответствии со статьей 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте».

В ведомстве подчеркивают: регулирование численности хищников — это часть системной противоэпизоотической и природоохранной работы. Любое нарушение установленных правил расценивается как незаконная охота и влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

