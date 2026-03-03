Ключевые моменты:

Руководство Нацпарка «Куяльницкий» обратилось в полицию из-за систематических «испытаний» внедорожников на склонах лимана.

Ранее на западных склонах заповедника перевернулся элитный кроссовер Volkswagen Touareg.

Полиция зарегистрировала обращения и начала поиск водителей.

Джипинг на территории природно-заповедного фонда запрещен, так как наносит непоправимый вред уникальной экосистеме Куяльника.

Речь идет о регулярных заездах на внедорожниках по заповедной территории. Последней каплей стал инцидент на западных склонах лимана, где один из «гонщиков» не справился с управлением и перевернул автомобиль Volkswagen Touareg. Подобные развлечения не только опасны для самих водителей, но и разрушают ценный природный ландшафт природно-заповедного фонда, отмечают в администрации Нацпарка.

Читайте также: На Куяльнике планируют построить систему солярисов для добычи соли

На обращение экологов уже отреагировали в полиции. Правоохранители зарегистрировали заявления и передали материалы в Одесское районное управление полиции №2 для поиска водителей внедорожников с целью привлечения их к ответственности.

Нарушителям грозит административная ответственность за нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда.

«Парк и в дальнейшем будет принимать все законные меры для защиты территории природно-заповедного фонда», – подчеркнули в администрации Нацпарка «Куяльницкий».

Ранее сообщалось, что в Нацпарке «Тузловские лиманы» обнаружили лебедей, погибших после загрязнения растительным маслом.