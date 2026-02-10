Ключевые моменты:

В Лиманском громаде Белгород-Днестровского района Одесской области шакалы поселились среди человеческих домов.

Хищники ежедневно и каждую ночь забегают во двор, не боятся людей.

Разорвали 7 из 14 гусей, разогнали овец на ферме, загрызли собаку.

Жители боятся за себя и за детей.

Люди призывают огласить проблему, чтобы соответствующие службы вмешались для защиты скота, имущества и безопасности.

Люди каждый день видят шакалов

В Лиманской громаде Белгород-Днестровского района Одесской области люди страдают от нашествия шакалов. По информации издания «Юг сегодня», звери появляются ежедневно и каждую ночь: шакалы живут в заброшенных домах и регулярно забегают во двор в дома, где живут люди.

Добавим, что хищники прячутся от дождя под старыми прицепами, цистернами и другим металлоломом, стоящим прямо на улицах и возле домов.

Местная жительница отметила, что когда она шла на работу, то увидела бегущего шакала. Женщина замерла, а хищник проскочил прямо мимо нее и даже не испугался.

Другая женщина рассказала, что в 3 ночи раздался шум во дворе. Она не вышла из страха, а утром обнаружила, что шакалы разорвали семеро из 14 гусей.

«Ночью вломились на ферму, разогнали овец. Человек выскочил, сел в машину и четыре часа искал их полями. Когда возвращались, увидели, как шакалы гонят стадо, окружив со всех сторон», – рассказывает первая собеседница.

Кроме этого, был случай когда шакалы загрызли собаку.

Жители села боятся за себя и детей, возвращающихся домой в темноте. Обращаются к охотникам из других громад, чтобы те напугали хищников. Ведь после таких выездов вой слышен только издалека, но ненадолго.

Местные жители просят огласки этой ситуации. Люди ждут реакции от соответствующих служб, ведь речь идет не только о скоте и имуществе, но и о безопасности людей в собственных домах.