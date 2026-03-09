Ключевые моменты:

В Одесском академическом театре кукол состоялась премьера спектакля «Носороги», созданного по мотивам пьесы французского драматурга Эжена Ионеско;

Постановку осуществил режиссер Денис Григоруκ — актер Одесского академического музыкально-драматического театра им. Василько, активно работающий с пластическим театром;

В спектакле использованы пантомима, современная музыка композитора Ильи Воронюка, а также сценические приемы театра теней и кукольные образы.

На премьере «Носорогов» в Одесском академическом театре кукол побывал культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников. Он обратил внимание на реакцию зала и отметил, что экспериментальные постановки театра регулярно собирают публику, интересующуюся современными сценическими формами и пластическим театром.

В постановке работала команда молодых одесских художников — режиссер Денис Григоруκ, который также является актером театра им. Василько, сценограф Ульяна Кульчицкая и композитор Илья Воронюк. Такие коллаборации между театрами и независимыми авторами в последние годы формируют новую театральную сцену Одессы.

Для города, где культурная жизнь продолжается несмотря на войну, подобные премьеры становятся важной частью публичного пространства — местом встречи театрального сообщества, студентов творческих факультетов и постоянных зрителей городских театров.

Театр абсурда на сцене театра кукол

Спектакль «Носороги» создан по мотивам одноименной знаменитой пьесы Эжена Ионеско, которая завершается фразой: «За несколько минут мы прожили 25 лет жизни!» В этом произведении драматург исследовал установление во Франции коллаборационистского режима Виши. В пластической интерпретации Театра кукол и уже известного молодого режиссера Дениса Григорука больше внимания уделяется исследованию современной жизни — телевидению, телефонам, бюрократии и общей разобщенности человечества.

Вообще Денис — актер театра им. Василько, занятый во многих спектаклях, однако довольно успешно пробует себя именно в роли режиссера. Он уже не впервые обращается в своих «исследованиях» к физическому театру и делает это вполне успешно. Так, его спектакль «Ложь», который также идет на сцене Одесского театра кукол, в прошлом году получил победу всеукраинской театральной премии ГРА в номинации «Лучший танцевальный спектакль».

Язык пластики, музыки и теней

Нужно сразу сказать, что спектакль поставлен исключительно пластическими средствами, а пантомиме актеров очень помогает современная музыка молодого композитора Ильи Воронюка. Театр кукол не был бы самим собой, если бы не использовал специфические сценические средства, такие как театр теней. Особенно впечатлил герой, который на сцене превращался то ли в многоногого носорога, то ли в какого-то индийского бога Шиву. Появлялась и классическая кукла — кошка, которая возникала на протяжении спектакля то как животное, то как мираж и символизировала где-то существующую настоящую жизнь.

Довольно интересным стало и решение декораций, основанное на многочисленных телевизорах — отметим работу художницы-сценографа Ульяны Кульчицкой. Все занятые актеры продемонстрировали отличное владение пластикой и сценическим движением.

В целом это довольно сложный спектакль — а что вы хотели, театр абсурда в пластическом выражении. Однако в нем много ярких находок и сильных актерских работ. Если вы любите современный театр и его пластические формы — вы будете приятно удивлены.

Что ж, Театр кукол призывает нас, своих зрителей, не превращаться в носорогов и, несмотря ни на что, оставаться людьми!

