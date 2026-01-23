Ключевые моменты:

В Одессе обследовали трех собак, изъятых из семьи после видео в соцсетях.

У одного пса выявили травмы внутренних органов и следы сдавливания на шее.

Все животные находились в состоянии сильного истощения и психологического стресса.

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на главврача ветклиники Наталию Мельникову, животные поступили в состоянии глубокого психологического стресса. Все собаки были подавлены, боялись людей и резких звуков.

У пса, которого, вероятно, сбрасывали с высоты, переломов позвоночника и конечностей не выявили. В то же время обследование показало ушибы внутренних органов, а анализы крови указали на реактивные изменения, характерные для травм печени. Кроме того, ветеринары обнаружили на шее характерную борозду.

«Это похоже на странгуляционную борозду – след от сильного сдавливания. У других собак ошейники были затянуты выше, а у этой – след находился значительно ниже и был сильно протерт», – пояснила Наталия Мельникова.

Второй пес – метис американского стаффордширского терьера возрастом около 8-9 месяцев – находился в состоянии крайнего истощения. Вместо нормальных 20-22 килограммов он весил всего 12. У животного диагностировали анемию, общее истощение и рану на внутренней поверхности правого бедра. Определить происхождение травмы ветеринары не смогли из-за отсутствия информации об условиях его содержания.

Третье животное – двухмесячный щенок. Он также был сильно напуган и заражен блохами. Серьезных травм врачи не выявили, однако над правым глазом зафиксировали рубцы, которые не соответствуют версии о перенесенном кожном заболевании.

«После грибковых заболеваний шерсть обычно отрастает. Здесь мы видим именно рубцы», – отметила ветеринар.

Кроме того, у всех трех собак обнаружили высокий уровень заражения как внешними, так и внутренними паразитами.

Также ветеринары отмечают «аномальную покорность» всех трех животных: во время болезненных процедур собаки вели себя абсолютно тихо и не сопротивлялись.

«Они спокойно переносили уколы, забор крови и рентген. Обычно так ведут себя очень запуганные собаки», – добавила главврач клиники.

Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов и получают необходимую ветеринарную помощь.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором 11-летний мальчик раскручивает собаку на поводке и сбрасывает ее с обрыва. После общественного резонанса полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, а на родителей подростка составили административный протокол.

Пострадавшую собаку, равно как и других домашних питомцев, изъяли из семьи и передали под опеку зооволонтерам. Сообщалось, что первоначальный ветеринарный осмотр серьезных травм у животного не выявил.