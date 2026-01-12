Ключевые моменты:

Численность хищников превышает норму в 2,5 раза;

Больше всего проблема заметна в Одесской и Николаевской областях;

Разрешен контролируемый отстрел до конца февраля 2026 года.

Численность хищников на юге Украины превышает нормы

В охотничьих угодьях юга Украины зафиксирован критический рост численности хищников. По данным филиала «Южный лесной офис» ГП «Леса Украины», их количество превышает допустимые нормы примерно в два с половиной раза. Основной причиной называют полный запрет охоты, который действует с начала полномасштабного вторжения.

Наиболее серьезное превышение нормативов отмечено на Подольском, Сарацком и Одесском охотничьих участках в Одесской области, а также на Очаковском охотничьем участке в Николаевской области.

Чтобы стабилизировать ситуацию, введены меры по регулированию численности диких животных. Отстрел хищников проводится на основании специального разрешения на диагностический отстрел, выданного Южным межрегиональным управлением лесного и охотничьего хозяйства. Документ действует до конца февраля 2026 года.

Регулирование касается волков, шакалов, лисиц и других хищных животных. За каждым участком закреплены ответственные сотрудники филиала, а также утверждены бригады охотников, которые участвуют в мероприятиях.

Такие меры необходимы для предотвращения распространения бешенства, повышения безопасности людей и защиты домашних животных. Специалисты предупреждают, что неконтролируемый рост численности хищников может привести к нападениям и быстрому увеличению числа опасных заболеваний.

«Отстрел разрешен только в светлое время суток и исключительно в рабочие дни. Все отстреленные животные проходят обязательную государственную ветеринарно-санитарную экспертизу», — подчеркнули в лесном офисе.

Напомним, в этом году в Одесской области уже подтвердили первый случай бешенства среди животных — у лисы в Раздельнянском районе.

