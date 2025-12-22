Ключевые моменты:

Рабочий визит Офиса Президента Украины для обсуждения гуманитарной ситуации на юге Одесской области.

Глубокий анализ потребностей жителей Арциза и региона, поиск механизмов помощи.

Оценка гуманитарных проблем местных жителей.

Сложная ситуация в Арциге и регионе

Основная цель поездки Офиса президента заключалась в глубоком анализе потребностей жителей региона и поиске оптимальных механизмов для оказания помощи.

В ходе визита говорили об оценке гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются местные жители. Также были согласованы усилия между государственными органами и общественными организациями по улучшению условий. Распределить гуманитарную помощь.

Напомним, 13 декабря произошла атака РФ, полностью уничтожила подстанцию, снабжавшую город электричеством. Энергетики даже прогнозировали, что свет у горожан появится после 26 декабря. Правда, электроэнергию к домам начали подключать раньше.

Глава Арциза Сергей Парпуланский написал в соцсетях: «В г. Арцизе по данным от энергетиков ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит. Несколько лучше ситуация может быть для сел, а также для военного городка».

Также читайте: Зеленский анонсировал перезагрузку ПВО на Одесщине и замену командующего ПВК «Юг».