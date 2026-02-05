Ключевые моменты:

5 февраля во всех регионах Украины применяются почасовые отключения и ограничения мощности из-за атак на энергообъекты.

В Одесской области стабилизационные отключения действуют только там, где позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и отдельных райцентрах продолжают действовать экстренные отключения без графика.

Энергетики советуют регулярно проверять обновления графиков в течение дня.

Как сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», в соответствии с командой «Укрэнерго» в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

«Если Укрэнерго изменит команды – графики также изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами», – напоминают энергетики.

В компании также напомнили, что графики стабилизационных отключений применяются только для жителей области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.

Графики на сегодня следующие:

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Ранее городской совет Татарбунар призвал правительство Украины обеспечить стабильное электроснабжение для жилых домов, больниц и школ.