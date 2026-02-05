Ключевые моменты:

  • 5 февраля во всех регионах Украины применяются почасовые отключения и ограничения мощности из-за атак на энергообъекты.
  • В Одесской области стабилизационные отключения действуют только там, где позволяет состояние электросетей.
  • В Одессе, части Одесского района и отдельных райцентрах продолжают действовать экстренные отключения без графика.
  • Энергетики советуют регулярно проверять обновления графиков в течение дня.

Как сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», в соответствии с командой «Укрэнерго» в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

«Если Укрэнерго изменит команды – графики также изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами», – напоминают энергетики.

В компании также напомнили, что графики стабилизационных отключений применяются только для жителей области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.

По теме: Обучение без света: как сельские школы Одесской области работают во время блэкаутов

Графики на сегодня следующие:

Графики на 5 февраля 2026, Одесская область

Отключения света 5 февраля 2026: графики для Одесской области

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

Ранее городской совет Татарбунар призвал правительство Украины обеспечить стабильное электроснабжение для жилых домов, больниц и школ.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме