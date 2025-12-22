Ключевые моменты:

Массовые отключения после атаки РФ.

Значительная часть Одесской области без света из-за ночного удара по энергоблокам в нескольких регионах.

Бригады «Укрэнерго» и ДТЭК оперативно ремонтируют повреждения, но восстановление затягивается.

Энергосистема нестабильна — следите за обновлениями от операторов распределения и облэнерго.

Плановые ограничения в Одессе: из-за перегрузки подстанций и линий плюс частые воздушные тревоги каждый час.

Удары по энергетической инфраструктуре

По данным «Укрэнерго», российские силы ночью нанесли удар по энергетическим объектам в нескольких областях Украины. Это снова повлекло массовое обесточивание абонентов в Одесской области. Аварийные бригады немедленно принялись за ремонт, стремясь оперативно запустить поврежденное оборудование.

По словам энергетиков, энергосистема нестабильна, поэтому следует следить за обновлениями от операторов распределения и местных облэнерго.

Также ДТЭК сообщает о плановых ограничениях в отдельных районах Одессы из-за перегрузки трансформаторов и линий электропередач. Помимо этого, трудности придают и воздушные тревоги, звучащие каждый час.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба проифнормировал, что в порту «Южный» в результате попадания возник пожар — загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Параллельно с этим враг повредил энергетическую инфраструктуру области. Без электроснабжения остаются более 120 тысяч потребителей.

Добавим, в Одесском, Пересыпском и Белгород-Днестровском районах свет исчез из-за мелких аварий. Бригады уже на объектах, но точные сроки обновления зависят от обстоятельств.

Также читайте: Зеленский анонсировал перезагрузку ПВО на Одесщине и замену командующего ПВК «Юг».