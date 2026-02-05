Ключевые моменты:

Правительство выделило деньги на зарядные станции 2 кВтч для детей с инвалидностью подгруппы А в Одессе.

Помощь семьям, где есть дети с инвалидностью подгруппы А.

Алгоритм получения зарядной станции.

Что известно

Одесский городской совет информирует, что правительство Украины утвердило изменения в Порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. Это поможет защитить здоровье и жизнь детей с инвалидностью группы А, когда будут длительные отключения света.

Соответственно, за счет государства приобретут и доставят портативные зарядные станции мощностью около 2 кВтч для детей с инвалидностью подгруппы А.

Добавим, что портативную станцию ​​может получить один из родителей, опекун или законный представитель ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет. Оборудование будет выдано бесплатно в собственность.

Как получить портативную станцию

Заявление подается в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины или через его вебпортал электронных услуг (если это технически возможно). В документе указываются персональные данные заявителя и ребенка, а также данные медицинского заключения об инвалидности соответствующей подгруппы.

Стоит отметить, что доставка оборудования производится через АО «Укрпочта» через свои отделения. Добавим, что заявления будут приниматься до 1 апреля 2026 года.

К болезням, отвечающим подгруппе А относятся:

Неврологические заболевания: тяжелые формы детского церебрального паралича (ДЦП), глубокая умственная отсталость, тяжелые формы эпилепсии, прогрессирующие мышечные дистрофии, последствия тяжелых травм головного и спинного мозга.

Психические расстройства: Тяжелые формы аутизма, психозы, слабоумие, требующие постоянного наблюдения.

Врожденные пороки и деформации: Трудные врожденные аномалии развития внутренних и внешних органов.

Болезни обмена веществ и эндокринной системы: Тяжелые формы, приводящие к необратимым нарушениям функций организма.

Онкологические и тяжелые хронические заболевания.

Также читайте: Перебои с электричеством и водой в Одесской области могут спровоцировать вспышку кишечных инфекций.