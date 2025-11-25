Ключевые моменты:

Враг атаковал дронами и ракетами, удары пришлись по жилым домам и ТЭЦ.

Погибли и пострадали мирные жители в Киеве, Киевской, Одесской и других областях.

На фронте за сутки произошло 183 боевых столкновения, украинские силы нанесли оккупантам значительные потери.

Последствия ударов по Киеву, Одессе и регионам Украины

Ночью и утром 25 ноября российские войска нанесли комбинированную атаку по Киеву, области и ряду других регионов, используя «шахеды» и, предварительно, ракеты «Кинжал», «Калибр» и «Искандер-К».

Как сообщил президент Владимир Зеленский, россияне применили во время сегодняшней атаки 22 ракеты различных типов и более 460 дронов.

На данный момент известно о шести погибших в Киеве, еще 12 получили ранения, среди них — ребенок. Удары пришлись по нескольким жилым домам: 22-этажке в Печерском районе, девятиэтажке на левом берегу и нескольким жилым комплексам. На Русановке дрон попал прямо в квартиру, что привело к гибели двух людей.

В Святошинском районе утром зафиксировано новое попадание по нежилому зданию — погибли еще четверо, под завалами могут оставаться люди.

В Киевской области под удар попали Белая Церковь и Бровары: пострадала 14-летняя девочка, повреждены многоэтажка и склад.

Также атака была направлена на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В Киеве временно ограничили теплоснабжение, — сообщили в КГГА. В настоящее время подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Взрывы и разрушения зафиксированы в Одесской, Сумской, Харьковской и других областях. В Одесской области ранены шестеро человек, среди них двое детей.

Минэнерго сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре, что может привести к временным перебоям света и воды. В Киеве уже введены экстренные отключения света.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 183 боевых столкновения. Противник нанёс 68 авиаударов, сбросив 140 управляемых авиабомб, осуществил 4334 обстрела, включая 73 — из реактивных систем залпового огня, и применил 6137 дронов-камикадзе.

Силы обороны поразили два района сосредоточения российских войск и техники, а также одну важную цель оккупантов. Потери российской армии за сутки составили 1120 человек. Кроме того, уничтожены два танка, четыре бронированные машины, 18 артсистем, два комплекса ПВО, 448 дронов оперативно-тактического уровня, 112 автомобилей и три единицы спецтехники.

