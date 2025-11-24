Ключевые моменты:
- Одессу атакует большая группа «Шахидов»
- В городе прогремел взрыв.
В сети распространяются сообщения о пожаре от попадания и исчезновении света у некоторых абонентов.
Официальной информации о возможных «прилетах» и последствиях пока не было.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
Читайте также:
- Реальный срок за слив данных о ТЦК: как наказали мужчину в Одессе
- Лукашенко заявил, что война в Украине скоро закончится
- Юным героям из Одесской области Зеленский вручил медали
Спросить AI: