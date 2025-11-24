Дрон Шахед

Ключевые моменты:

  • Одессу атакует большая группа «Шахидов»
  • В городе прогремел взрыв.

В сети распространяются сообщения о пожаре от попадания и исчезновении света у некоторых абонентов.

Официальной информации о возможных «прилетах» и последствиях пока не было. 

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме