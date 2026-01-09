Ключевые моменты:

Россия заявила, что ударила по Украине «Орешником» в ответ на «атаку Киева» на резиденцию Путина.

Украина призывает к международной реакции и требует срочного заседания ООН.

В результате удара по Киеву погибли 4 человека, 19 получили ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Оккупанты возобновили наступление в Сумской области, однако не смогли продвинуться дальше.

В Харьковской области украинские войска добились успеха, удерживая свои позиции.

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение, потери врага составили более 1000 человек.

Россия наносит массированные удары по Украине

В ночь на 9 января противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Основное направление удара – Киевская область.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, среди целей, уничтоженных ночью:

226/242 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 150 из них — «шахиды»;

8/13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

10/22 крылатых ракет «Калибр»;

0/1 баллистическая ракета средней дальности («Орешник»).

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 19 локациях.

Российское минобороны утверждают, что это был ответ на «атаку Киева» на резиденцию Путина, однако Украина категорически отрицает эти обвинения. При этом там заявили, что якобы поразили места производства беспилотников, которые украинские военные затем запускают по российской энергоинфраструктуре.

Глава МИД Украины, Сибига, заявил, что Украина срочно созывает Совбез ООН после удара «Орешником» по Львовской области.

«Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», — написал он.

Удары по Киеву: последствия для города

По информации городского головы Киева Виталия Кличко и ГСЧС, в результате ночного удара в Киеве погибли 4 человека, еще 22 были ранены, в том числе 4 медика. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.

Падение БПЛА или обломков и пожары из-за этого зафиксировали в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.

В Броварском районе из-под завалов были спасены трое взрослых и ребенок, которые пострадали от отравления угарным газом.

Ожесточенные бои на фронте: ситуация на 9 января

Враг активизировал атаки на нескольких участках фронта, однако украинские силы продолжают успешно удерживать позиции и продвигаться в некоторых районах.

По состоянию на 9 января 2026 года ситуация на фронте остается напряженной. По данным Института изучения войны, российские войска продолжили наступление на нескольких участках, включая Сумскую область, где оккупанты попытались продвинуться к юго-западу от Яблоновки, но столкнулись с упорным сопротивлением. Геолокационные кадры, опубликованные 8 января, подтверждают, что российские силы продвинулись на несколько километров в этом районе.

Однако, несмотря на активизацию атак, украинские силы продолжают удерживать свои позиции и даже добились успехов в других регионах, таких как Харьковская область, где наши воины не только удерживали, но и продвинулись в районе Боровой.

7 января российские войска предприняли комбинированный штурм между Андреевкой и Алексеевкой с использованием пяти штурмовых групп. Они пытались проникнуть через газопровод, но атака была успешно отбита. Враги также использовали квадроциклы для приближения к украинским оборонительным позициям, но и этот маневр не увенчался успехом.

Российские обстрелы и потери оккупантов

В течение суток было зафиксировано 161 боевое столкновение. Российские войска продолжали наносить удары по украинским позициям с применением ракет, дронов и управляемых аваиабомб. В ответкраинские силы нанесли значительный урон оккупантам. За сутки были уничтожены:

1030 российских солдат,

5 танков,

8 боевых бронированных машин,

18 артиллерийских систем,

687 беспилотников,

90 единиц автомобильной техники.