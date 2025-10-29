Ключевые моменты:

Институт морской биологии объявил повторный опрос о морских травах.

Исследование поможет защитить морские травы и включить их охрану в законы.

Морские травы – важные подводные экосистемы, фильтруют воду и дают корм морским животным.

Их площадь сокращается на 7% в год, поэтому защита и информирование крайне важны.

Повторный тендер на миллион

Согласно условиям тендера, опубликованного на днях в системе электронных закупок Prozorro, заказчик – Институт морской биологии – ищет подрядчика, который проведет «опросное исследование перспектив интеграции вопроса защиты морских трав в национальное законодательство Украины по оценке влияния на окружающую среду и повышению осведомленности населения».

Также сообщается предположительная стоимость исследования – около 1,53 млн гривен.

Заявки принимаются до 2 ноября 2025 года.

Стоит отметить, что этот тендер – уже второй – точно такой же (и за ту же сумму) Институт морской биологии объявлял еще летом этого года. По всей видимости, согласный провести опрос подрядчик пока не нашелся.

Морские травы – не водоросли

«Одесская жизнь» поинтересовалась у специалистов научного института, насколько оправданны такие расходы, особенно во время войны.

Как пояснила директор Института морской биологии Галина Миничева, это международный проект.

– Наш институт в 2024 году стал участником проекта Европейского Союза программы NEXT для бассейна Черного моря по грантовому соглашению на тему «Связывание углерода в Черном море». Его главная цель – сохранение морской растительности и макрофитов (крупных водных растений), играющих ключевую роль в накоплении углерода в океане. Защита морских трав – важная проблема. Особенно сейчас, когда мы ощущаем хронические последствия Каховской катастрофы. В результате – наше побережье заполоняют настоящие, наземные травы, – рассказала она нашему корреспонденту.

А научный сотрудник института Екатерина Калашник поведала, что морские травы чаще всего путают с водорослями, но на самом деле морские травы – это водные цветочные растения, которые после долгих странствий по земле вернулись к водной стихии, включая соленые морские воды.

– Морские травы образуют густые подводные луга, являющиеся одними из самых ценных экосистем в природной среде. Они обеспечивают среду обитания и пищу для различных морских обитателей – ракообразных, моллюсков, многих видов рыб, морских млекопитающих и птиц. Фильтруя, перерабатывая, сохраняя питательные вещества и загрязнители, морские травы уменьшают загрязнение морепродуктов. Это делает их мощным естественным инструментом в борьбе с последствиями изменения климата, – добавила специалист.

Глобальная угроза и законодательная защита

Начиная с 1930-х годов площадь лугов морских трав сокращается по всему миру. Ежегодно теряется 7% этой морской экосистемы. В настоящее время группировки морских трав находятся под значительной угрозой из-за преобразования прибрежных территорий, загрязнения, изменения климата.

Поэтому в 2022 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подчеркивающую настоятельную потребность повышать осведомленность о морских травах на всех уровнях, а также поощрять и содействовать мерам по их сохранению. И опросное исследование, которое планирует провести Институт морской биологии, должно стать одним из средств защиты на законодательном уровне морских лугов, находящихся под угрозой исчезновения.

