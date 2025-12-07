Ключевые моменты:

Пляж в Санжийке обрушился после оползня.

В Черноморце склон более 10 лет остается без укрепления.

Жители создали петицию.

Проблемы с оползнями береговых склонов также зафиксированы в других районах.

Жители создали петицию из-за критического склона в Черноморце

В Одесской области идет новая волна разрушений прибрежной зоны. Ведь склон в Черноморце, не видевший укреплений более десяти лет, сейчас находится под угрозой обрушения. Именно поэтому местные жители призывают власти немедленно принять меры и создали соответствующую петицию.

В петиции отмечено, что пляж в Черноморце закрыт с 2013 года, но за это время не было проведено никаких работ по укреплению береговой линии.

Кроме этого, в Санжийке оползень уже разрушил часть пляжа, она обрушилась и отступила прямо к морю. Почва пошла вниз после штормовых волн, подмывших основание склона. На месте заметны оборванные участки песка и заметный резкий перепад высот, что свидетельствует о существенных повреждениях.

Также проблемы неустойчивых береговых склонов можно наблюдать в Лузановке, Аркадии, районе Таирова, 13-й и 16-й станции Большого Фонтана.

Напомним, суд избрал круглосуточный домашний арест для директора ООО «Нерум» из-за незаконного строительства на Ланжероне. Следствие оценивает ущерб общине Одессы более чем в 20 млн грн.

Также читайте: Шторм в Одессе выбросил на берег морскую мину.