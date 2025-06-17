Последствия еще впереди: ожидаем вторичное загрязнение и сине-зеленые водоросли

Гигантский поток смыл плодородные почвы вместе с растительностью, животными, инфраструктурой. Были загрязнены земли и воды. Грязные массы воды попали в акваторию Черного моря.

– Нанесенный ущерб имеет долгосрочные последствия, – утверждает заведующий отделом оценки состояния морских экосистем Института морской биологии Михаил Сон. – В частности, в Черном море в результате загрязнений, принесенных водами разрушенного водохранилища через Днепро-Бугский лиман. Они осели на больших участках дна акватории Одесского залива.

Михаил Сон

Кроме того, из-за гниения погибших животных и растений образовался источник вторичного загрязнения. Летом, с повышением температуры морской воды, их разложение становится активнее. Соответственно – увеличивается потребление кислорода. Это может привести к его нехватке и массовой гибели морских организмов в придонных слоях. В результате их разложения возникают биогены – аммонийные, азотистые и кремниевые соединения, которыми питаются морские организмы.

Увеличение концентрации биогенов приводит к всплеску развития сине-зеленых водорослей, опасных для здоровья человека. Прошлым летом в местах, где осела органика после каховского теракта, такой всплеск был зафиксирован. И, по прогнозам ученых, это будет происходить все чаще.

Угроза не только морю: токсины попали в грунт

Высокий уровень экологического риска несет и загрязнение грунтов дна бывшего водохранилища. 70 лет работы «промышленных гигантов», расположенных на Днепре, привели к накоплению в иле тяжелых металлов. Активное сельское хозяйство на его берегах добавило к ним смывы удобрений. К тому же сотни предприятий, находившихся здесь, сбрасывали в водохранилище далеко не всегда достаточно очищенные сточные воды. Поэтому Каховское море было самым загрязненным в Днепровском каскаде.

– Большие объемы загрязненного ила создают сегодня серьезную экологическую проблему, – отмечает директор Института климатически ориентированного сельского хозяйства Раиса Вожегова. – Изменился температурно-кислородный режим, и фосфор, углерод, сера, которые откладывались там много лет, начали активно окисляться, переходить в водорастворимые формы. Сегодня они продолжают мигрировать в каскады Днепра и Черное море. Кроме того, в 90% проб, взятых из грунта дна бывшего Каховского водохранилища, было выявлено превышение предельно допустимой концентрации тяжелых металлов: цинка, свинца, кадмия, железа.

Что поможет: рекультивация и развитие сельского хозяйства

Из-за высокой концентрации загрязняющих веществ ученые считают эту территорию зоной экологического бедствия. Но все же ищут пути преодоления последствий каховской трагедии.

– В первую очередь необходимо предотвратить дальнейшее распространение токсичных веществ – чтобы загрязнение не могло распространяться через ветровую эрозию. И постепенно восстанавливать сельскохозяйственный потенциал нашего региона, – убеждена Раиса Вожегова. – Для этого рядом с осушенными участками уместно было бы создать лесополосы. А сами территории – засеять многолетними травами. Это позволит предотвратить разнесение токсичной пыли. Для защиты водных ресурсов – создать буферные зоны, которые ограничат доступ загрязненных вод по подземным горизонтам.

Чтобы в будущем появилась возможность снова использовать эти земли в сельском хозяйстве, их необходимо рекультивировать – попытаться привести в прежнее состояние. Один из наиболее эффективных методов – посадка культур, способных накапливать тяжелые металлы. Это горчица, подсолнечник, конопля, рапс. Урожай таких растений, конечно, собирать не стоит – после завершения развития их необходимо полностью удалить с участка, чтобы избежать повторного возвращения токсинов в грунт.

– Конечно, сохраняется высокий риск продовольственной опасности, – подчеркивает Раиса Вожегова. – Не рекомендуется выращивать на этих землях не только пищевые, но и кормовые культуры. Если животные будут питаться загрязненными растениями, то и люди вместе с продуктами животноводства получат порцию токсикантов. Сначала здесь можно выращивать технические культуры или биотопливо: мискантус, рапс, техническую коноплю.

Возможно ли восстановление Каховской ГЭС?

– Каховскую ГЭС восстанавливать нужно обязательно, – убеждена Раиса Вожегова. – В противном случае весь южный регион, который зависит от орошения, постепенно превратится в пустыню. Уже сегодня Херсонская область настолько страдает от засухи, что просто нечего собирать: все сгорело дотла. Такой катастрофы, как в этом году, никогда не было. К тому же, кроме потери орошения, отсутствие Каховского водохранилища в целом влияет на засушливость микроклимата.

Раиса Вожегова

Сейчас территория бывшего Каховского моря остается «серой» буферной зоной между ВСУ и российскими захватчиками. И его исследование, по словам директора института, можно было проводить только с разрешения военных и после прохождения инструктажа по безопасности.

Вместе с тем украинское правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления гидроэлектростанции. О готовности восстановить Каховскую ГЭС заявляют и российские чиновники – если вооруженные силы РФ смогут отодвинуть линию фронта на достаточное расстояние.

– Восстановление ГЭС или восстановление водохранилища в других целях – вопрос, имеющий комплексный характер. Здесь есть аспекты и социальные, и экономические, и экологические, и геополитические. Пока что мы не имеем ни малейшего представления о будущей ситуации. Очень вероятно, что внешнее финансирование и управление со стороны США через тот же «минеральный фонд» Трампа предусматривает такую программу развития, – считает Михаил Сон. – И наоборот – любые экологически ориентированные решения или соблюдение каких-то европейских «зеленых» стандартов могут подвергаться со стороны Трампа санкциям.

Что сейчас на месте Каховского моря: осетры в Днепре и Великий Луг

Сегодня на территории, искалеченной каховской трагедией, природа берет свое. Катастрофа создала условия для возрождения природных экосистем.

Восстановлено течение Днепра. В его русле снова появились рыбы, которые мигрируют для нереста из моря в реку. Возникают новые нерестилища. В Запорожье были зафиксированы случаи вылова осетра, который, казалось, был полностью уничтожен в результате каховской катастрофы. А вот украинской популяции морского судака, вероятно, выжить не удалось.

– Сейчас водная экосистема частично вернулась к контурам природной реки. Но не полностью, поскольку выше по течению такие же водохранилища, – отмечает Михаил Сон. – А зона затопления стала молодым прибрежным лесом, который очень интенсивно растет.

В прошлом территорию под Каховским водохранилищем занимали крупнейшие в степной зоне Украины пойменные леса и водно-болотные угодья. В истории они сохранились под названием «Великий Луг». Сейчас здесь появились пойменные ивовые леса – крупнейшие в Европе. По словам ученых, они играют важную климатическую роль, поскольку испаряют влагу. К тому же ива очищает грунт от тяжелых металлов. Растения развиваются очень быстро – обильный ил бывшего дна стал питательным грунтом для быстрого роста. Весной ивы уже начали цвести, хотя обычно это происходит на пятый-седьмой год жизни дерева. Самые высокие деревья достигают сегодня семи метров, а толщина их стволов составляет почти восемь сантиметров. Рядом с ивой посеялись тополя – тоже быстрорастущие. Там, где сохранилось «водное зеркало», растут камыш, осока, болотные травы. Появились здесь и краснокнижные растения. Такие леса в Европе находятся под охраной как заповедные зоны.

Одновременно с растениями территорию начали осваивать лисы, кабаны и другие звери. Облюбовали ее и птицы – здесь можно увидеть чомг и мартынов. Ученые утверждают, что уже через пять лет Великий Луг, существовавший здесь до строительства дамбы, восстановится на 80% своего первоначального состояния.

Сегодня экологи утверждают, что только природное возрождение и сохранение Великого Луга сможет уберечь окружающую среду от повторного загрязнения. Вместе с тем ученые-агрономы настаивают на необходимости восстановления водохранилища – хотя бы до минимального уровня. В противном случае о развитии сельского хозяйства в этом регионе можно забыть. А пока не прекращаются споры, научные экспедиции в зону бывшего водохранилища становятся все более экстремальными. Вместе с полевыми блокнотами исследователи берут с собой каски и бронежилеты. И обязательное сопровождение – военных с ружьями для сбивания дронов.

Осуществлено при поддержке Ассоциации “Независимые региональные издатели Украины” и Amediastiftelsen в рамках реализации проекта Хаба поддержки региональных медиа. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией партнеров.