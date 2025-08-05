Ключевые моменты:

Тендер на обследование дамбы стартует 19 августа, стоимость услуг — почти 4 миллиона гривен

Хаджибейская дамба длиной 7 км находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте

Основные причины проверки

Дамбу возвели в 1932 году, чтобы защитить район Пересыпи в Одессе от подтоплений. В течение десятилетий серьезных ремонтов не проводили, лишь в 2016-2017 годах частично укрепили наиболее изношенный участок длиной 900 метров. Однако эти меры носили временный характер и не устраняли всех рисков.

В декабре 2021 года был заключен контракт на реконструкцию системы сбросного канала и аварийного сброса, а также заказана экспертная оценка технического состояния дамбы. По заключению специалистов уже в августе 2021 года дамбу признали аварийной. Однако работы так и не начались, а договор был расторгнут в конце 2022 года. В июле 2023 года был объявлен новый тендер на ремонтные работы со сметой более 62 миллионов гривен.

Дамба сейчас является объектом повышенной опасности. Дренажные канавы засорены или заилены, нижняя часть сооружения заболочена. Волноотбойная стенка местами непригодна для эксплуатации, а ее отметка просела в двух местах на 70 метров. Гребень дамбы, на котором проходит автодорога, находится в удовлетворительном состоянии.

Обследование должно включать геодезическую съемку, расчеты устойчивости сооружения, инженерно-геологические работы, оценку технического состояния зданий и гидрологического режима лимана. Также предусмотрено оформление двух паспортов: гидротехнического сооружения и объекта дамбы.

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