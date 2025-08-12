Ключевые моменты:

У берегов Одессы появляются новые виды морских обитателей, в частности из Крыма. Причины: уменьшение поступления пресной воды после Каховской катастрофы, потепление климата.

Примеры опасных вселенцев: гребневик мнемиопсис, который когда-то резко сократил популяцию шпротов и хамсы; теперь его численность контролирует другой гребневик – берое.

В Черном море обитают медузы аурелия и корнерот; корнерот больно жалит, но его можно использовать в кулинарии (деликатес в странах Азии).

Возле одесских пляжей стало больше опасных ядовитых рыб – это морской дракончик, морская корова (звездоглаз), скат-хвостокол, скорпена, акула-катран.

Увеличивается количество крабов, в частности голубого краба из Атлантики – потенциально опасного хищника для местной фауны.

Рапана продолжает уничтожать черноморскую мидию.

Досье «ОЖ»

Сергей Хуторной – заведующий Черноморским отделом Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии, заведующий лабораторией прикладной гидроэкологии Института морской биологии НАН Украины, ихтиолог, ученый.

Море становится более соленым и теплым

– Новые виды морских обитателей появились у наших берегов еще до войны. В 2021 году мы зарегистрировали новый для Одесского региона вид морских собачек – морская собачка хохлатая. Эта небольшая рыбка обитает в основном у берегов Крыма. А сейчас ее иногда ловят и наши рыбаки. В этом году поймали очень красивую рыбку зеленушку-рулену. Это тоже крымский вид, – рассказывает Сергей Хуторной. – Еще один крымский вид обнаружили в Сухом лимане – яркую морскую собачку-павлина.

У ученых есть несколько версий освоения Одесского региона коренными крымскими морскими жителями.

– Во-первых, в результате Каховской катастрофы изменилась гидрологическая ситуация в северо-западной части Черного моря. Если раньше у нас был свой «уголок» – из Днепро-Бугского лимана поступали пресные воды, то сейчас их количество уменьшилось, – отмечает ученый. – Соответственно – перераспределение видов пошло немного по-другому.

Важную роль в переселении чужеземцев играет и изменение климата.

– В последние годы у нас фактически нет зим с морозами, ледостатом. Не то что раньше, когда море замерзало до волнореза, – вспоминает Сергей Хуторной. – Из-за того, что зимы становятся теплее, виды, которые раньше обитали в Крыму, постепенно мигрируют к нам – расширяют свой ареал обитания.

Кроме того, ученые наблюдают медитеранизацию Черного моря – постепенное уподобление его Средиземному. Днепр, Дунай, Днестр и Буг сейчас приносят меньше воды из-за ее активного использования на суше и более засушливого климата. В результате – Черное море становится более соленым. И это, отмечает ученый, создает идеальные условия для миграции средиземноморских видов.

«Пришельцы» из дальних морей: откуда к нам приплывают новые морские обитатели

Многие новые виды попадают в наш регион вместе с балластными водами. Суда набирают их после разгрузки, чтобы обеспечить нужную осадку. В результате – в трюме оказывается много разнообразных морских организмов. И после очередного сброса воды они высвобождаются в море. А поскольку на Одессу сегодня идут суда, которые раньше шли на Николаев, Херсон и Очаков, таких «эмигрантов» у наших берегов становится все больше.

Так, в позапрошлом году в районе Ильичевска был пойман окунь Шлегеля, или корейский окунь, который зашел с балластными водами. И в последнее время он довольно часто попадается рыбакам.

– Еще один интересный вселенец в устье Дуная – японская креветка макробрахиум. Ее отличительная черта – очень длинные клешни. А длина тела достигает 12 сантиметров, – рассказывает ученый. – Креветок там настолько много, что можно ловить вентерями в промышленных масштабах. В этом году мы оформили ее как новый вид биоресурса. Впервые ввели в промысел – на следующий год заявили более 60 тонн.

Почему из Черного моря могут исчезнуть шпроты и хамса?

Теоретически любой пришелец представляет опасность для местных, так называемых аборигенных видов. Попадая в новые условия, он обычно дает всплеск численности – из-за того, что у него нет естественных врагов. Так в свое время было с гребневиком мнемиопсисом. Это небольшое желеобразное существо, вселившись с балластными водами, вызвало резкое сокращение улова шпротов и хамсы – самых массовых видов рыб в Черном море.

– Мнемиопсис размножился в неограниченном количестве и выедал икру рыб. Из-за этого их численность очень сильно упала, – рассказывает ихтиолог. – Но у каждого хищника есть свой хищник. Им стал еще один пришелец – гребневик бероэ. Этот хищник поедал мнемиопсис. И сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.

В Черном море могут начать вылавливать медуз. Зачем?

Внешне гребневик напоминает медузу – хотя это другой вид. А новых видов медуз у одесских берегов не появилось. Как и раньше, здесь обитают наши «родные» аурелия и корнерот. Сезон их массового размножения начнется в конце августа – начале сентября.

Многие пляжники боятся медуз – длинные щупальца корнерота больно обжигают. Но, оказывается, что и этих недружелюбных существ можно использовать с выгодой.

– В свое время, до войны, мы хотели медуз тоже ввести в промысел. Это интересный вид – из него делают продукт под названием «хрустальное мясо». В странах Восточной Азии его подают в ресторанах как деликатес. Для приготовления используется сложная технология – чтобы лишняя вода ушла. А в результате получается шар в виде холодца. На Азовском море до войны в некоторых ресторанах подавали такую «черноморскую медузу», – вспоминает Сергей Хуторной.

Опасные и ядовитые рыбы в Одессе: инструкция для отдыхающих

Стали чаще встречаться у наших берегов и виды, когда-то характерные для Одесского залива. Среди них – и опасные, ядовитые рыбы.

– Это наши обычные виды, просто в последние годы они дали всплеск численности в связи с тем, что у нас в Черном море уже четыре года подряд не проводится промышленный лов, – объясняет Сергей Хуторной.

Самая опасная из ядовитых рыб одесского побережья – морской дракончик. Его укол очень болезненный – нагноение пальца гарантировано. А если есть проблемы с сердцем – может произойти падение кровяного давления, головокружение, тошнота.

Вторая по ядовитости, по мнению ученого-ихтиолога, морская корова, она же – рыба-звездочет. Живет в песчаном грунте. Уколы ее колючек вызывают боль и даже небольшие отеки.

Третий в рейтинге опасности – скат-хвостокол, или морской кот. На его хвосте расположен шип длиной до 12 сантиметров. Если наступить на ската, лежащего на песке, или неаккуратно снимать с крючка, этим своим «оружием» он может пробить руку или ногу.

Ужасная скорпена, или морской ёж, чаще всего обитает на камнях. Её укус можно сравнить с укусом осы. Последствия – местное онемение и раздражение.

Ядовитой считается и акула-катран. У нее на лучах спинного плавника – ядовитые шипы. Яд не столь опасен, как у морского дракончика, успокаивает ихтиолог. Но если уколоться – тоже будет довольно больно.

Удивительный краб из Атлантики – главная угроза одесскому морю

В последнее время у одесских берегов появилось очень много крабов.

– Часто стал встречаться на пляжах каменный краб. Долгое время его у нас не было – с тех пор, как сделали реконструкцию побережья, установили волнорезы. А сейчас он вернулся сюда из Крыма. Так же, как и мраморный краб – раньше он просто вымерзал у нас зимой из-за сильных морозов. Сейчас, с изменением климата, его популяция у одесских берегов восстановилась. Массово развиваются краб-плавунец, травяной краб – в таком количестве, что их можно добывать, – считает ученый.

Одна из последних громких находок – голубой краб, обитатель западной части Атлантического океана.

– Как новый вид для Черного моря, он фиксируется с 2019 года. А в последний год – начинает массово заселять его северо-западную часть. Сейчас голубой краб довольно часто встречается в дельте Дуная. За последнее время там поймано более десятка экземпляров. Были случаи, когда голубой краб попадался отдыхающим. У него очень характерный вид – два шипа по бокам тела, голубая окраска и значительные размеры. Самый большой краб может вырасти до 40 сантиметров. И именно этот вселенец несет наиболее вероятную угрозу экосистеме Одесского залива, – подчеркивает Сергей Хуторной. – Это активный хищник, питается и моллюсками, и более мелкими видами крабов, может и рыбу ловить. У одесских берегов у него нет естественных врагов. Плодовитость – безумная: у одной самки – до полутора миллионов икринок. Если он массово размножится, а предпосылки для этого уже есть, этот агрессивный вид может нанести значительный вред местной фауне. Поэтому, если до этого дойдет, придется голубого краба вылавливать.

Рапаны против мидий

В свое время одесситов призвали вылавливать рапану – еще одного агрессивного пришельца, уничтожающего черноморскую мидию.

– Сейчас мы не можем выйти в море, чтобы тщательно провести исследования, установить количество рапаны. Хотя от Института морской биологии ныряют два водолаза, которые имеют допуск на работу в море. И по их визуальным оценкам, рапаны много – почти наверняка стало больше. Ведь естественных врагов у нее нет, – подчеркивает ученый. – Рапана, конечно, мидий подъедает. Но сказать, что их численность катастрофически снизилась, нельзя. К тому же на Сухом лимане в прошлом году частники взяли в аренду участок водоема и запустили экспериментальное мидийное хозяйство. Вероятно, осенью уже смогут собрать первый урожай.